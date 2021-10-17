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    Директорка херсонської лікарні розповіла, хто з Covid-хворих потрапляє реанімації

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    Цієї хвилі значно більший відсоток госпіталізованих потребує кисневої підтримки - Директорка херсонської лікарні розповіла, хто з Covid-хворих потрапляє реанімації
    Цієї хвилі значно більший відсоток госпіталізованих потребує кисневої підтримки
    Фото Укрінформ

    У лікарні серед пацієнтів у важкому стані немає жодного вакцинованого проти коронавірусу

    У Херсонській міській клінічній лікарні ім. Карабелеша жодного вакцинованого від Covid-19 у відділеннях реанімації, на апаратах штучної вентиляції легень немає. Про це заявила генеральна директорка Херсонської міської клінічної лікарні ім. Карабелеша Алла Малицька, пише «Укрінформ».

    «Ми спілкуємося з колегами з інших лікарень: у відділеннях інтенсивної терапії, у відділеннях реанімації, на апаратах штучної вентиляції немає жодного пацієнта, який був вакцинований. Нам ставлять каверзні питання, мовляв: але ж все рівно хворіють (вакциновані – ред.). Так, є поодинокі випадки, коли вакциновані люди захворіли, але перебіг захворювання легкий, не більше середнього ступеня. І я ще раз повторюю: жодного з них немає у відділенні реанімації», – сказала Малицька.

    За її словами, пацієнти з Covid-19, які госпіталізуються зараз, в цю хвилю, більш «важкі», значно більший відсоток потребує кисневої підтримки, «дуже швидко наступає період переходу зі стабільного стану в нестабільний», тому медичні працівники працюють напружено.

    Вона також зазначила, що, оскільки, лікарня імені Карабелеша була визначена як резервна для лікування ковідних хворих, вона підготовлена і персоналу у медзакладі наразі вистачає.

    Загалом, як сказала Малицька, ситуація з пацієнтами, хворими на Covid-19, досить напружена. У лікарні розгорнуто 270 ліжок для лікування таких пацієнтів. Майже всі ліжка завантажені, дуже великий попит на госпіталізацію у відділення інтенсивної терапії та у відділення реанімації.

    «Ми стараємося працювати так, щоб вивільняти ліжка для тих пацієнтів, яким вкрай потрібна госпіталізація, але такої великої, достатньої кількості вільних ліжок немає ні в нашій лікарні, ні, як я знаю, у моїх колег у інших лікарнях», – зазначила генеральна директорка лікарні ім. Карабелеша.

    Що стосується забезпечення киснем цієї лікарні, як і інших лікарень регіону, то вона повідомила, що ситуація стабільна.

    «Нам доставляють кисень із Дніпропетровської області. І сьогодні ми ведемо перемовини, щоб з Івано-Франківська нам доставили кисень. Ми киснем забезпечені на найближчий тиждень точно», – сказала Малицька.

    Нагадаємо, 15 жовтня, Херсонська область першою увійшла до «червоного» рівня епідемічної небезпеки поширення Covid-19. Через це у Херсоні на вулиці вийшли так звані протиковідні патрулі.

    Тим часом в Україні вже 17 «помаранчевих» регіонів.

    Однак насправді у «червоній» зоні сім областей. Аналітик викрив маніпуляції уряду.

    Медики з різних лікарень України розповіли, що наразі реанімації забиті невакцинованими пацієнтами.

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    Теги: лікарня Херсон коронавірус
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    Директорка херсонської лікарні розповіла, хто з Covid-хворих потрапляє реанімації