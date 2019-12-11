На Аравійському півострові археологи знайшли старовинний єгипетський амулет (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Амулет являє собою «Око Гора», давньоєгипетського бога, такий артефакт вперше був виявлений в Омані

Археологи, які займаються розкопками в Омані в провінції Дібба Аль-Байя на східному узбережжі Аравійського півострова, виявили гробницю залізної доби з єгипетським амулетом.

Як пише The History Blog, амулет являє собою «Око Гора», давньоєгипетського бога. Такий артефакт вперше був виявлений в Омані.

Знахідка зроблена на археологічному об'єкті в вілайаті Дібба, мухафази Мусандам. Дослідники виявили склеп овальної форми, який в давнину був частиною великого похоронного комплексу. За попередніми оцінками, він був споруджений в період між сотим роком до нашої ери та трьохсотим роком нашої ери.

Могили в Діббі були виявлені випадково у 2012 році. Після початкових досліджень, проведених місцевими археологами, міністерство спадщини та культури Оману запросило італійську археологічну місію розкопати місцевість, починаючи з квітня 2013 року. Група розкопала похоронний комплекс, що складається з двох великих гробниць (LCG1 і LCG2), парфянської могили й низки ритуальних ям, заповнених артефактами, включаючи золоті прикраси.

Колективні гробниці, побудовані з каменів, використовувалися з пізнього бронзового століття (1600−1350 до н.е.) до доісламського періоду.

Нещодавно виявлена могила була знайдена в колективному похованні LCG2. Вона овальної форми та містить рештки 12 осіб. Разом з ними був похований великий набір предметів: глазурованої та неглазурованої кераміки, бронзових горщиків, залізних головок, імпортних срібних і золотих прикрас. Амулет Око Гора, ймовірно, також був імпортований.

У єгипетській міфології цей предмет був стилізованим зображенням лівого ока бога Гора, вибитого в сутичці зі злим богом Сетом. Різні версії легенди сходяться в тому, що цей предмет допоміг воскресінню батька Гора — бога Осіріса. Єгиптяни шанували око і поміщали його зображення на саркофаги, а іноді й всередину них.

Крім того він символізував царську владу, а також захист на гарне здоров’я. Цей амулет був головним атрибутом браслетів мумій, підготовлених для захисту фараона після смерті.