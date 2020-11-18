Вчені знайшли новий спосіб профілактики Covid-19

Рідини для полоскання рота, які містять хлорид цетилпіридинію, можуть знизити кількість вірусного матеріалу SARS-nCov-2 в порожнині рота

Вчені з Університету Кардіффа провели дослідження, після чого прийшли до висновку, що використання рідини для полоскання рота дозволяє зменшити ризик зараження різними бактеріями і вірусами, в тому числі коронавірусною інфекцією нового типу.

Про це повідомляє газета Express.

Автори дослідження стверджують, що рідини для полоскання рота, які містять хлорид цетилпіридинію, можуть знизити кількість вірусного матеріалу SARS-nCov-2 в порожнині рота. Вони знайшли у даної речовини віруліцидної дії.

Фахівці протягом трьох місяців вивчали дію популярного ополіскувача для порожнини рота. Вони встановили, що такі рідини можуть допомогти в боротьбі з Covid-19.

Однак дане дослідження ще належить перевірити, йдеться в публікації.