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    Вчені знайшли новий спосіб профілактики Covid-19

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    Вчені знайшли новий спосіб профілактики Covid-19

    Рідини для полоскання рота, які містять хлорид цетилпіридинію, можуть знизити кількість вірусного матеріалу SARS-nCov-2 в порожнині рота

    Вчені з Університету Кардіффа провели дослідження, після чого прийшли до висновку, що використання рідини для полоскання рота дозволяє зменшити ризик зараження різними бактеріями і вірусами, в тому числі коронавірусною інфекцією нового типу.

    Про це повідомляє газета Express.

    Автори дослідження стверджують, що рідини для полоскання рота, які містять хлорид цетилпіридинію, можуть знизити кількість вірусного матеріалу SARS-nCov-2 в порожнині рота. Вони знайшли у даної речовини віруліцидної дії.

    Фахівці протягом трьох місяців вивчали дію популярного ополіскувача для порожнини рота. Вони встановили, що такі рідини можуть допомогти в боротьбі з Covid-19.

    Однак дане дослідження ще належить перевірити, йдеться в публікації.

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