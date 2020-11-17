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    У світі

    Італія просить допомоги іноземних лікарів у боротьбі з Covid-19

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    Італія просить допомоги іноземних лікарів у боротьбі з Covid-19

    В Італії немає проблем із пристроями ШВЛ, але недостатньо медиків

    В Італії загострилася проблема нестачі медичного персоналу на тлі зростання кількості пацієнтів з Covid–19. У зв'язку з цим, країна звертається по допомогу до іноземних медиків.

    Про це повідомляє Euronews.

    Органи охорони здоров’я Італії повідомили, що пристроїв ШВЛ в країні достатньо, щоб впоратися з другою хвилею пандемії, але недостатньо медиків, щоб з ними працювати.

    Регіони в Італії можуть автономно приймати рішення щодо заходів у галузі охорони здоров'я. У районах на півночі країни, таких як П'ємонт та Ломбардія, місцева влада звернулася по допомогу до НГО з проханням надіслати лікарів з усього світу.

    «Проблема, з якою ми стикаємось, полягає в тому, що у відділеннях інтенсивної терапії можуть працювати лише спеціалісти. Це включає як спеціалізованих лікарів, так і медичних сестер. Однак цифри не обнадійливі, нам потрібні 2000 лікарів, які можуть працювати з апаратами штучної вентиляції», – заявив Карло Палермо, лідер профспілки лікарів Італії.

    Уряд Італії вже планує збільшити кількість ліжок у відділеннях інтенсивної терапії з наявних 5200 до близько 11 000.

    Палермо зазначив, що «це означатиме додавання нових ліжок там, де вже не вистачає медичного персоналу, що означає зниження рівня безпеки та якості лікування».

    Нагадаємо, з 5 листопада до 3 грудня Італія запровадила комендантську годину та ще низку обмежень на всій території країни. 

    У «помаранчевих» зонах обмежується в’їзд-виїзд з регіону - окрім випадків, коли для цього є нагальна необхідність, так само обмежується виїзд зі своїх муніципалітетів. Ресторани зможуть працювати тільки на доставку або продавати страви з собою. 

    У «червоній зоні», на додачу до цього, закривають непродуктові магазини (крім аптек і кіосків преси), призупиняються усі спортивні події. 

    На відміну від весни, навіть у регіонах найбільшого ризику не закривають перукарні, дитсадки та початкові школи. 

    Теги: місцева влада Італія лікар Euronews уряд влада коронавірус
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