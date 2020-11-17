Італія просить допомоги іноземних лікарів у боротьбі з Covid-19

В Італії немає проблем із пристроями ШВЛ, але недостатньо медиків

В Італії загострилася проблема нестачі медичного персоналу на тлі зростання кількості пацієнтів з Covid–19. У зв'язку з цим, країна звертається по допомогу до іноземних медиків.

Про це повідомляє Euronews.

Органи охорони здоров’я Італії повідомили, що пристроїв ШВЛ в країні достатньо, щоб впоратися з другою хвилею пандемії, але недостатньо медиків, щоб з ними працювати.

Регіони в Італії можуть автономно приймати рішення щодо заходів у галузі охорони здоров'я. У районах на півночі країни, таких як П'ємонт та Ломбардія, місцева влада звернулася по допомогу до НГО з проханням надіслати лікарів з усього світу.

«Проблема, з якою ми стикаємось, полягає в тому, що у відділеннях інтенсивної терапії можуть працювати лише спеціалісти. Це включає як спеціалізованих лікарів, так і медичних сестер. Однак цифри не обнадійливі, нам потрібні 2000 лікарів, які можуть працювати з апаратами штучної вентиляції», – заявив Карло Палермо, лідер профспілки лікарів Італії.

Уряд Італії вже планує збільшити кількість ліжок у відділеннях інтенсивної терапії з наявних 5200 до близько 11 000.

Палермо зазначив, що «це означатиме додавання нових ліжок там, де вже не вистачає медичного персоналу, що означає зниження рівня безпеки та якості лікування».

Нагадаємо, з 5 листопада до 3 грудня Італія запровадила комендантську годину та ще низку обмежень на всій території країни.

У «помаранчевих» зонах обмежується в’їзд-виїзд з регіону - окрім випадків, коли для цього є нагальна необхідність, так само обмежується виїзд зі своїх муніципалітетів. Ресторани зможуть працювати тільки на доставку або продавати страви з собою.

У «червоній зоні», на додачу до цього, закривають непродуктові магазини (крім аптек і кіосків преси), призупиняються усі спортивні події.

На відміну від весни, навіть у регіонах найбільшого ризику не закривають перукарні, дитсадки та початкові школи.