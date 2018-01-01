Вчені знайшли спосіб вилікувати метастазний рак
- Сьогодні, 07:14
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Новий метод передбачає ін'єкцію в пухлинну тканину короткої ділянки ДНК
Якщо ввести у злоякісні тканини невелику кількість імуностимулюючих препаратів, то можна усунути пухлинні клітини і вилікуватися від невиліковного метастазного раку.
До такого висновку прийшли вчені Стенфордського університету після дослідів на мишами, повідомляється в прес-релізі на сайті MedicalXpress.
У документі наголошується, що імунні клітини Т-лімфоцити розпізнають і атакують клітини, в тому числі і пухлинні, які несуть певні антигени. Однак у міру розвитку раку злоякісні тканини набувають стійкості до Т-клітин.
Новий метод передбачає ін'єкцію в пухлинну тканину короткої ділянки ДНК, так званий олігонуклеотид CpG, який підсилює синтез білка OX40, який знаходиться на поверхні Т-клітин. У результаті вчені отримують невелику популяцію Т-клітин, які борються тільки із злоякісною тканиною.
У ході дослідів з'ясувалося, що у мишей, хворих на рак молочної залози, ін'єкція викликала зменшення не тільки обробленого ліками новоутворення, але і незайманих пухлин.
В Україні налічується більше мільйона онкохворих пацієнтів і щороку реєструється понад 130 тис. нових випадків (у 2017 році – 143 тис.).