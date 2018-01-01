Вчені знайшли спосіб вилікувати метастазний рак

Новий метод передбачає ін'єкцію в пухлинну тканину короткої ділянки ДНК

Якщо ввести у злоякісні тканини невелику кількість імуностимулюючих препаратів, то можна усунути пухлинні клітини і вилікуватися від невиліковного метастазного раку. До такого висновку прийшли вчені Стенфордського університету після дослідів на мишами, повідомляється в прес-релізі на сайті MedicalXpress. У документі наголошується, що імунні



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Новий метод передбачає ін'єкцію в пухлинну тканину короткої ділянки ДНК

Якщо ввести у злоякісні тканини невелику кількість імуностимулюючих препаратів, то можна усунути пухлинні клітини і вилікуватися від невиліковного метастазного раку.

До такого висновку прийшли вчені Стенфордського університету після дослідів на мишами, повідомляється в прес-релізі на сайті MedicalXpress.

У документі наголошується, що імунні клітини Т-лімфоцити розпізнають і атакують клітини, в тому числі і пухлинні, які несуть певні антигени. Однак у міру розвитку раку злоякісні тканини набувають стійкості до Т-клітин.

Новий метод передбачає ін'єкцію в пухлинну тканину короткої ділянки ДНК, так званий олігонуклеотид CpG, який підсилює синтез білка OX40, який знаходиться на поверхні Т-клітин. У результаті вчені отримують невелику популяцію Т-клітин, які борються тільки із злоякісною тканиною.

У ході дослідів з'ясувалося, що у мишей, хворих на рак молочної залози, ін'єкція викликала зменшення не тільки обробленого ліками новоутворення, але і незайманих пухлин.

В Україні налічується більше мільйона онкохворих пацієнтів і щороку реєструється понад 130 тис. нових випадків (у 2017 році – 143 тис.).