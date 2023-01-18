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Угорщина хоче виключити російських олігархів зі списку санкцій ЄС: названо прізвища

Юрій Лящук
glavcom.ua
Угорщина хоче виключити російських олігархів зі списку санкцій ЄС: названо прізвища
Угорщина продовжує підігрувати російському режиму
фото з відкритих джерел

В антисанкційному списку Угорщини дев'ять російських олігархів

Уряд Угорщини має намір виключити із списку санкцій ЄС дев'ять російських олігархів. Про це повідомляє журналіст Рікард Йозвяк у Twitter.

«Пам'ятайте, як у вересні Угорщина хотіла виключити трьох російських олігархів зі списку санкцій ЄС? До закінчення терміну продовження санкцій 15 березня Будапешт хоче виключити ту ж трійцю плюс ще 6 осіб», – написав він.

Журналіст додав, що Угорщина має намір виключити зі списку:

  • бізнесмена В'ячеслава Кантора;
  • підприємця Петра Авена;
  • мільярдера Михайла Фрідмана;
  • підприємця Дмитра Мазепіна.

Нагадаємо, вже на початку лютого Європарламент очікує отримати проєкт нових заходів проти РФ. Польща та інші країни-члени Євросоюзу вже активно працюють над новими санкціями. За словами політика, обговорюються заходи проти Росатому, а також обмеження на експорт російських алмазів. Депутат Європарламенту від ФРН Гунар Бек підтвердив наявність таких ідей.

Раніше журналіст-оглядач Денис Стаджи повідомляв, що Володимир Путін підписав указ про те, що тепер забороняється постачати російську нафту в країни, які приєдналися до стелі цін. Таким чином з 27 грудня Росія цим підписала собі ще більший занепад. Саме собі, а не світовому ринку. 

Крім того, радник Державного департаменту США Дерек Чоллет закликав Сербію запровадити санкції проти свого союзника Росії. Чоллет заявив, що США та Сербія «повинні стояти разом», бо поведінка Росії є неприйнятною.

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Теги: росія санкції олігархи Угорщина Європейський союз

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