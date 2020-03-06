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    Думки вголос

    Навіть комуніст Грач визнав, що окупанти в Криму проводять етноцид українців

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Розсилка
    Леонід Грач - Навіть комуніст Грач визнав, що окупанти в Криму проводять етноцид українців
    Леонід Грач
    Фото: УНІАН

    Тепер Грача клянуть все «патріотичні» російські ЗМІ

    Мовою оригіналу

    В Крыму произошла какая-то феерическая история. Коммунист Леонид Грач (помните такого?), который теперь возглавляет на полуострове партию «Коммунисты России», внезапно напечатал в партийной газете статью о притеснениях украинцев в Крыму.

    В статье говорится, что российское правительство фактически проводит на полуострове этноцид украинцев. Закрылись все украинские школы и детские садики, украинский театр, украиноязычных газеты. Власти проводят политику полного искоренения любого украинского присутствия.

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    Навіть комуніст Грач визнав, що окупанти в Криму проводять етноцид українців
    Навіть комуніст Грач визнав, що окупанти в Криму проводять етноцид українців
    Навіть комуніст Грач визнав, що окупанти в Криму проводять етноцид українців

    Теперь Грача клянут все «патриотические» российские СМИ. Пишут, что он оказался предателем и криптобандеровцем, и даже тайно мечтает о том, чтобы вернуть Крым Украине.

    Если так дальше пойдет, старика еще, чего доброго, арестуют и будут нам по обмену предлагать как украинского подпольщика и националиста.


    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Крим окупанти анексія Леонід Грач
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