Навіть комуніст Грач визнав, що окупанти в Криму проводять етноцид українців

Леонід Грач Фото: УНІАН

Тепер Грача клянуть все «патріотичні» російські ЗМІ

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В Крыму произошла какая-то феерическая история. Коммунист Леонид Грач (помните такого?), который теперь возглавляет на полуострове партию «Коммунисты России», внезапно напечатал в партийной газете статью о притеснениях украинцев в Крыму.

В статье говорится, что российское правительство фактически проводит на полуострове этноцид украинцев. Закрылись все украинские школы и детские садики, украинский театр, украиноязычных газеты. Власти проводят политику полного искоренения любого украинского присутствия.

Теперь Грача клянут все «патриотические» российские СМИ. Пишут, что он оказался предателем и криптобандеровцем, и даже тайно мечтает о том, чтобы вернуть Крым Украине.

Если так дальше пойдет, старика еще, чего доброго, арестуют и будут нам по обмену предлагать как украинского подпольщика и националиста.





Джерело: блог Дениса Казанського

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