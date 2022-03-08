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    Велика Британія відмовляється від російської нафти

    Британія менш залежить від російського викопного палива, ніж багато європейських країн - Велика Британія відмовляється від російської нафти
    Британія менш залежить від російського викопного палива, ніж багато європейських країн

    Російський імпорт становить 8% попиту у Британії. Країна відмовляється від нього

    Уряд Великої Британії має намір припинити імпорт російської нафти до кінця 2022 року. Відповідне рішення ухвалене 8 березня, пише ВВС.

    Цей перехідний період дасть ринку, підприємствам і ланцюгам поставок більш ніж достатньо часу, щоб замінити російський імпорт, який становить 8% попиту у Британії.

    Британія менш залежить від російського викопного палива, ніж багато європейських країн. Але російські поставки все ще складають 8% загального імпорту до Британії, а 18% британського дизельного палива надходить з Росії.

    Лондон вирішив оголосити про такий рок разом із США, які заявили про повну заборону на імпорт російської нафти, газу та вугілля.

    Теги: нафта Росія імпорт Велика Британія
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    Велика Британія відмовляється від російської нафти