Велика Британія відмовляється від російської нафти

Британія менш залежить від російського викопного палива, ніж багато європейських країн

Російський імпорт становить 8% попиту у Британії. Країна відмовляється від нього

Уряд Великої Британії має намір припинити імпорт російської нафти до кінця 2022 року. Відповідне рішення ухвалене 8 березня, пише ВВС.

Цей перехідний період дасть ринку, підприємствам і ланцюгам поставок більш ніж достатньо часу, щоб замінити російський імпорт, який становить 8% попиту у Британії.

Британія менш залежить від російського викопного палива, ніж багато європейських країн. Але російські поставки все ще складають 8% загального імпорту до Британії, а 18% британського дизельного палива надходить з Росії.

Лондон вирішив оголосити про такий рок разом із США, які заявили про повну заборону на імпорт російської нафти, газу та вугілля.