Велика Британія ввела санкції проти російських компаній, які будували Кримський міст



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У чорний список, зокрема, потрапили дві компанії російського бізнесмена Аркадія Роттенберга

Уряд Великої Британії додав у санкційний список шість компаній, які брали участь у незаконному будівництві Керченського мосту.

Про це свідчить оновлений список, оприлюднений на сайті британського уряду.

У чорний список, зокрема, додані дві компанії російського бізнесмена Аркадія Роттенберга - ПАТ «Мостотрест» і ТОВ «Стройгазмонтаж», АТ «Інститут Гипростроймост - Санкт-Петербург», АТ «Суднобудівний завод «Залив», ТОВ «Стройдгазмонтаж - Мост», вологодське АТ «ВАД».

Як відомо, раніше проти цих компаній санкції запровадив Європейський Союз. Обмежувальні заходи полягають у замороженні активів в ЄС, що належать цим суб'єктам, а особи та організації в ЄС не можуть надавати їм фінансові послуги.

Президент України Петро Порошенко схвалив рішення Ради Євросоюзу щодо запровадження санкцій проти шести компаній, причетних до незаконного будівництва Кримського мосту.

Джерело: Європейська правда