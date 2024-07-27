Головна Новини
search button user button menu button

Велика релігійна громада на Вінниччині переходить в Українську церкву (фото)

ГЛАВКОМ
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Велика релігійна громада на Вінниччині переходить в Українську церкву (фото)
Церква Різдва Богородиці – православний храм та пам'ятка архітектури у Вендичанах Могилів-Подільського району Вінницької області
фото з відкритих джерел

Документи про перехід до Православної церкви України вже передані на реєстрацію до обласної адміністрації

Парафія Різдва пресвятої Богородиці селища Вендичани, яке є центром об'єднаної громади, долучається до Української православної церкви (УПЦ/ПЦУ). За інформацією, яку отримав «Главком» від представників місцевої влади, збори парафіян Вендичан, а це одна із найбільших селищних громад Вінниччини, ухвалили відповідне рішення 20 липня 2024 року.

Громада не вперше збиралася з цього питання. Навесні за тиждень до Великодня проведення зборів завадили прихильники Московської церкви.

Тоді агресивно налаштовані особи навіть не дали оголосити порядок денний. Цього ж разу під супроводом поліції громаді вдалося провести збори і ухвалити рішення про перехід.

Благочинний Православної церкви України Могилева-Подільського отець Іван Минів підтвердив «Главкому»: документи про перехід громади вже подані на реєстрацію.

Велика парафія у Вендичанах оформлює перехід з Московської церкви, яка працює під брендом «УПЦ МП» до Української православної церкви (УПЦ/ПЦУ)
Велика парафія у Вендичанах оформлює перехід з Московської церкви, яка працює під брендом «УПЦ МП» до Української православної церкви (УПЦ/ПЦУ)

Благочинний зауважує, що й цього разу Московська церква чинила спроби зірвати збори: на місце події прибували так звані «гастролери» (немісцеві особи), які втручалися і чинили перешкоди, у тому числі фізичні, організаторам. Проте всі вимоги для таких зібрань були дотримані. Документи оформлені належним чином.

Варто зауважити, що представники Московської церкви, розуміючи, що план зриву переходу не вдалося реалізувати, ширять у соцмережах неправдиву інформацію про те, що громада вирішила залишатися у лоні Російської православної церкви. Такі повідомлення відразу після зборів у Вендичанах з’явилися на сторінках УПЦ МП в соцмережах.

Православна громада Вендичан володіє великим храмом – Церквою Різдва Богородиці. Це – пам'ятка архітектури. Храм побудований замість старої дерев'яної церкви Вознесіння Господнього. Будівництво діючох церкви завершилося у 1874 році.

Читайте також:
Теги: Московська церква в Україні громада церква

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Очільник Хотінської громади Микола Торяник: З сіл у сірій зоні виїхали 90% мешканців
Як це, жити на кордоні з Росією? Голова громади на Сумщині – про диверсантів та потребу у зброї Інтерв’ю
2 липня, 17:00
РФ знову атакує Сумщину дронами і не лише
Атака дронами і з гранатометів: на Сумщині зафіксовано 17 вибухів
28 червня, 09:20
Болгарська патріархія визнала Онуфрія митрополитом Московської церкви в Україні
Новий болгарський патріарх визнав: так звана УПЦ насправді є Московською церквою (фото)
2 липня, 16:43
Микола Торяник: «Навіщо ви забираєте зброю на прикордонні? Це ж сіра зона»
Голова громади на Сумщині, куди прориваються ворожі ДРГ, просить повернути селянам зброю
3 липня, 21:00
Священник спростував фейк російських пропагандистів
Московська церква вигадала фейк про священника ПЦУ і Дональда Трампа
21 липня, 17:13
До місця загибелі Ірини Фаріон львів'яни несуть квіти
Сусіди Ірини Фаріон описали її вбивцю
20 липня, 15:39
Поховають Ірину Фаріон на Личаківському кладовищі неподалік могили Володимира Івасюка
Експерт назвав проблеми, які відкрило вбивство Фаріон
20 липня, 20:17
21 липня у Євпаторії окупаційна влада почала демонтаж Хрестовоздвиженського храму Православної Церкви України
Знесення останньої української церкви в Криму: розпочато кримінальне провадження
22 липня, 20:36
Законопроєкт про заборону Московської церкви буде розглянутий у двадцятих числах серпня
Заборона Московської церкви. «Слуга народу» закликав довести, що його фракція – не «ватне болото»
24 липня, 08:54

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
25K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 липня: ситуація на фронті
17K
Велика релігійна громада на Вінниччині переходить в Українську церкву (фото)
7765
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
6075
Міноборони пояснило, кого найпершими покличуть до війська після оновлення даних
5092
Умань попрощалася з колишнім мером, який загинув на фронті
4149
Майор утік із військової частини, бо довго не був у відпустці: чи покарали його

Новини

Тревел-експертка назвала найдешевші міста Європи для подорожей у 2024 році
Сьогодні, 05:40
Велика релігійна громада на Вінниччині переходить в Українську церкву (фото)
Вчора, 20:52
Майбутні офіцери СБУ побачили, що таке журналістика «на межі» (фото)
Вчора, 07:00
ДТЕК оновив графіки відключень у Києві для рівномірного навантаження на енергосистему
26 липня, 18:16
В ЄС відреагували на заклик зупинити російські метали та металургійних олігархів
25 липня, 14:55
Відключення світла: «Укренерго» змінило час знеструмлень низки областей
23 липня, 15:57

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua