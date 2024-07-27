Велика релігійна громада на Вінниччині переходить в Українську церкву (фото)

Церква Різдва Богородиці – православний храм та пам'ятка архітектури у Вендичанах Могилів-Подільського району Вінницької області

Документи про перехід до Православної церкви України вже передані на реєстрацію до обласної адміністрації

Парафія Різдва пресвятої Богородиці селища Вендичани, яке є центром об'єднаної громади, долучається до Української православної церкви (УПЦ/ПЦУ). За інформацією, яку отримав «Главком» від представників місцевої влади, збори парафіян Вендичан, а це одна із найбільших селищних громад Вінниччини, ухвалили відповідне рішення 20 липня 2024 року.

Громада не вперше збиралася з цього питання. Навесні за тиждень до Великодня проведення зборів завадили прихильники Московської церкви.

Тоді агресивно налаштовані особи навіть не дали оголосити порядок денний. Цього ж разу під супроводом поліції громаді вдалося провести збори і ухвалити рішення про перехід.

Благочинний Православної церкви України Могилева-Подільського отець Іван Минів підтвердив «Главкому»: документи про перехід громади вже подані на реєстрацію.

Велика парафія у Вендичанах оформлює перехід з Московської церкви, яка працює під брендом «УПЦ МП» до Української православної церкви (УПЦ/ПЦУ)

Благочинний зауважує, що й цього разу Московська церква чинила спроби зірвати збори: на місце події прибували так звані «гастролери» (немісцеві особи), які втручалися і чинили перешкоди, у тому числі фізичні, організаторам. Проте всі вимоги для таких зібрань були дотримані. Документи оформлені належним чином.

Варто зауважити, що представники Московської церкви, розуміючи, що план зриву переходу не вдалося реалізувати, ширять у соцмережах неправдиву інформацію про те, що громада вирішила залишатися у лоні Російської православної церкви. Такі повідомлення відразу після зборів у Вендичанах з’явилися на сторінках УПЦ МП в соцмережах.

Православна громада Вендичан володіє великим храмом – Церквою Різдва Богородиці. Це – пам'ятка архітектури. Храм побудований замість старої дерев'яної церкви Вознесіння Господнього. Будівництво діючох церкви завершилося у 1874 році.