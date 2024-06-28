Атака дронами і з гранатометів: на Сумщині зафіксовано 17 вибухів
Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Шалигинська, Середино-Будська громади
Окупанти за минулу добу чотири рази атакували Сумщину з АГС та безпілотниками, спричинивши цим 17 вибухів, інформує сьогодні зранку Сумська ОВА.
«Уночі та зранку росіяни здійснили 4 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 17 вибухів», - йдеться в повідомленні очільника адміністрації, Ігоря Кальченка.
Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Шалигинська, Середино-Будська громади.
- Юнаківська громада: здійснено обстріл з використанням FPV дрона (1 вибух).
- Шалигинська громада: ворог вдарив з АГС (12 вибухів).
- Середино-Будська громада: зафіксовано обстріл з використанням двох дронів-камікадзе (2 вибухи).
- Білопільська громада: відбулася ворожа атака двома FPV дронами (2 вибухи).
Нагадаємо, вчора росіяни обстріляли Нікополь: пошкоджені ліцей, дитячий садок та багатоповерхівки.
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