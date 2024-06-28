Головна Новини
search button user button menu button

Атака дронами і з гранатометів: на Сумщині зафіксовано 17 вибухів

Оксана Коваль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Атака дронами і з гранатометів: на Сумщині зафіксовано 17 вибухів
РФ знову атакує Сумщину дронами і не лише
Фото: t.me/Nazars_look

Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Шалигинська, Середино-Будська громади

Окупанти за минулу добу чотири рази атакували Сумщину з АГС та безпілотниками, спричинивши цим 17 вибухів, інформує сьогодні зранку Сумська ОВА.

«Уночі та зранку росіяни здійснили 4 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 17 вибухів», - йдеться в повідомленні очільника адміністрації, Ігоря Кальченка.

Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Шалигинська, Середино-Будська громади.

  • Юнаківська громада: здійснено обстріл з використанням FPV дрона (1 вибух). 
  • Шалигинська громада: ворог вдарив з АГС (12 вибухів). 
  • Середино-Будська громада: зафіксовано обстріл з використанням двох дронів-камікадзе (2 вибухи). 
  • Білопільська громада: відбулася ворожа атака двома FPV дронами (2 вибухи).

Нагадаємо, вчора росіяни обстріляли Нікополь: пошкоджені ліцей, дитячий садок та багатоповерхівки.

Читайте також: Війська РФ з артилерії обстріляли дві громади на Миколаївщині: підсумки доби від Кіма
Теги: вибух обстріл Миколаїв громада дитячий садок ворог росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Внаслідок атаки суттєво зруйновано обладнання станцій і на відновлення потрібно буде багато часу та коштів
ДТЕК повідомив про наслідки останнього масованого обстрілу по енергетиці
2 червня, 15:24
Законопроєкт спрямований на удосконалення законодавства у сфері дошкільної освіти
Верховна Рада прийняла закон про дошкільну освіту
6 червня, 13:16
У Запоріжжі пролунали вибухи
У Запоріжжі пролунали вибухи
1 червня, 03:09
На місці проводиться ліквідація наслідків
На Вінниччині є влучання в об’єкт критичної інфраструктури
20 червня, 05:32
Постраждалих внаслідок удару по Харкову немає
Атака на Харків: окупанти влучили в заклад дитячого відпочинку
17 червня, 02:01
На території Платонівської нафтобази в Рассказовському муніципальному окрузі Тамбовської області сталася пожежа – горить резервуар
Атаки на нафтобази в Тамбовській області та Адигеї були операцією СБУ: перші подробиці
20 червня, 11:23
Окрім сухпаїв для ворожої армії, окупаційна влада також вдається до того, що використовує дитячу працю для комплектації зброї
Дітей з окупованих територій змушують виготовляти сухпаї для ворожої армії – ЦНС
25 червня, 07:03
Окупанти поцілили в житловий будинок у центрі Харкова
Росіяни вдарили по центру Харкова: постраждали десятки людей
22 червня, 17:12
Кількість охочих здатися в полон стала більшою
Скільки росіян здалися в полон через проєкт «Хочу жити»: розвідка назвала цифру
23 червня, 01:21

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
73K
Путін визнав, що ЗСУ успішно знищують військовий флот РФ
67K
Дівчина ексголови ОДА погрожувала детективам НАБУ кримінальною справою – подробиці
19K
Прогноз магнітних бур на три дні: чого очікувати від сонячної активності 27–29 червня
5132
День Конституції України 2024: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
5074
Росія вигадала цинічний спосіб, щоб вигнати мігрантів із країни
3892
РФ завезла до заповідника «Асканія-Нова» сотні росіян: Нацспротив пояснив у чому небезпека

Новини

Атака дронами і з гранатометів: на Сумщині зафіксовано 17 вибухів
Сьогодні, 09:20
Ворожа авіація завдала удару по прифронтовому Невському на Луганщині
Сьогодні, 08:50
Німеччина у 2025 році продовжить тренування українських військових: деталі
Сьогодні, 07:49
РФ не вважає доцільною широкомасштабну операцію з наступу на Костянтинівку – ISW
Сьогодні, 07:10
Чи відправить Франція своїх солдат в Україну: що перед виборами кажуть праві і ліві
Сьогодні, 05:00
У Монголії триває голосування на парламентських виборах
Сьогодні, 04:19

Прес-релізи

Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
27 червня, 19:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua