Атака дронами і з гранатометів: на Сумщині зафіксовано 17 вибухів

РФ знову атакує Сумщину дронами і не лише

Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Шалигинська, Середино-Будська громади

Окупанти за минулу добу чотири рази атакували Сумщину з АГС та безпілотниками, спричинивши цим 17 вибухів, інформує сьогодні зранку Сумська ОВА.

«Уночі та зранку росіяни здійснили 4 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 17 вибухів», - йдеться в повідомленні очільника адміністрації, Ігоря Кальченка.

Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Шалигинська, Середино-Будська громади.

Юнаківська громада: здійснено обстріл з використанням FPV дрона (1 вибух).

Шалигинська громада: ворог вдарив з АГС (12 вибухів).

Середино-Будська громада: зафіксовано обстріл з використанням двох дронів-камікадзе (2 вибухи).

Білопільська громада: відбулася ворожа атака двома FPV дронами (2 вибухи).

Нагадаємо, вчора росіяни обстріляли Нікополь: пошкоджені ліцей, дитячий садок та багатоповерхівки.