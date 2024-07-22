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Знесення останньої української церкви в Криму: розпочато кримінальне провадження

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Знесення останньої української церкви в Криму: розпочато кримінальне провадження
21 липня у Євпаторії окупаційна влада почала демонтаж Хрестовоздвиженського храму Православної Церкви України
фото: Голос Криму

Прокуратура зауважує, що дії РФ грубо порушують вимоги статті 147 Женевської Конвенції

Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом незаконного знищення храму Православної Церкви України в м. Євпаторія. Про це повідомляє пресслужба прокуратури АР Крим та м. Севастополя.

Учора, 21 липня 2024 року, представники окупаційної влади розпочали демонтаж Хрестовоздвиженського храму Православної Церкви України в м. Євпаторія. Цьому передувало винесення у 2019 році незаконного рішення  окупаційного Євпаторійського міського суду про знесення даного храму.

Знесення останньої української церкви в Криму: розпочато кримінальне провадження фото 1
фото: Голос Криму

Прокуратура зауважує, що такі дії грубо порушують вимоги статті 147 Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року, яка забороняє руйнування власності, не виправдане воєнною необхідністю, а також статті 56 Гаазького положення про закони і звичаї війни 1907 року, що прямо передбачає захист релігійних установ від захоплення, знищення або навмисного пошкодження.

До слова, Служба безпеки України повідомила про підозру клірику УПЦ МП, який разом із гауляйтером Володимиром Сальдо закликав до «приєднання» Херсонщини до РФ.

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Теги: Крим церква Українська православна церква Україна поліція

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