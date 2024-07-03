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Голова громади на Сумщині, куди прориваються ворожі ДРГ, просить повернути селянам зброю

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Голова громади на Сумщині, куди прориваються ворожі ДРГ, просить повернути селянам зброю
Микола Торяник: «Навіщо ви забираєте зброю на прикордонні? Це ж сіра зона»
фото: Суспільне Суми

Голова Хотінської громади обурений діями поліції, яка вилучила у місцевих зброю

На початку повномасштабного вторгнення жителям Хотінської громади роздали зброю для охорони будинків та селищ, проте вже через рік її відібрали. Очільник Хотінської громади Микола Торяник у розмові з «Главкомом» пояснив, як громада бореться із ДРГ та яким чином місцевих позбавили зброї.

Останнім часом повідомляється, що на території Хотінської громади почастішали заходи ворожих ДРГ. Проте голова громади на цю інформацію реагує спокійно і зауважує, що для них «це буденне життя».

«Якщо хтось з місцевих десь побачив чужих, передає інформацію нам. Ми повідомляємо відповідальним службам у Збройних силах, прикордонникам про такий факт заходу ворожої групи, також повідомляємо громаді», – пояснив Микола Торяник.

Голова громади додає, що у таких ситуціях із ДРГ, хотілося б, «аби у хлопців громади була зброя». Торяник розповідає: з початку повномасштабної війни її роздали, а потім узяли й позабирали. 

«Десь через рік після початку повномасштабної війни почали правоохоронці їздити по селах і оголошувати: «Здайте зброю! Здайте зброю!». Це просто у нас у громаді з’явилася поліція, якої з 24 лютого 2022 року не було. Це вони приїхали з евакуації і почали «робить показники», забирати у селян зброю. Але навіщо ви забираєте на прикордонні? Це ж сіра зона, розумієте!», – зауважує Микола Торяник.

На його думку, зі зброєю жителі могли б обороняти своє житло, захищати одне одного. Також у громаді є багато мисливців, які мають дозволи на зброю. 

Нагадаємо, російські диверсійно-розвідувальні групи не полишають спроб перевіряти українську оборону на Сумщині. Однак, Сили оборони нищать ворога в регіоні та навіть на території РФ, повідомив речник оперативно-тактичного угруповання «Сіверськ» Вадим Мисник.

До слова, бій біля Журавки на Сумщині може свідчити про те, що окупанти встановили постійну присутність на цих позиціях, потенційно готуючись до наступальної операції в Сумській області, або те, що ці позиції – результат обмеженого транскордонного рейду. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Теги: зброя житло громада поліція 24 лютого

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