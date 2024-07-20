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Експерт назвав проблеми, які відкрило вбивство Фаріон

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Експерт назвав проблеми, які відкрило вбивство Фаріон
Поховають Ірину Фаріон на Личаківському кладовищі неподалік могили Володимира Івасюка
фото з відкритих джерел

Російські спецслужби люблять провертати подібні вбивства для хаотизації внутрішніх процесів

Убивство Ірини Фаріон вказує на погіршення загальної безпеки в країні, на проблему з нелегальним обігом зброї, а також на необхідність протидії російським спецслужбам у глибокому тилу України, вважає військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

«У мене без відповіді продовжує звучати питання про те, як так вийшло, що в культурній столиці України, у п'ятничний вечір, можливо, пролунає постріл, який забирає життя людини, яка настільки дисонує, але не заслуговує на смерть? Система безпеки держави на третій рік війни, що з тобою? Організувати і реалізувати замах у нашій країні стає настільки можливим? Убивцю затримано?», – акцентував експерт.

Говорячи про те, кому могло знадобитися вбивати Ірину Фаріон, Коваленко зазначив, що йому спадає на думку лише Росія.

«Резонансне вбивство, яке може каталізувати внутрішні, соціальні та суспільні негативні процеси. Російські спецслужби люблять таке провертати, для хаотизації внутрішніх процесів. У самому ж Львові анітрохи не менше вати, ніж у Києві, Одесі чи Харкові, яка цілком може стати потенційним виконавцем. Нелегальної зброї із зони бойових дій, на жаль, у тиловій Україні стає дедалі більше, а проблем придбати її – дедалі менше», – зауважив експерт.

Раніше сусіди Ірини Фаріон описали її вбивцю. 

Поховають Ірину Фаріон на Личаківському кладовищі на центральній алеї (поле 22) неподалік могили Володимира Івасюка.

Нагадаємо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. Лікарі провели операцію первинної хірургічної обробки рани голови та продовжували боротися за життя пораненої. Однак стан Ірини Фаріон був критичний.

На Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Увечері, 19 липня, у неї стріляв невідомий. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.

Як повідомлялося, правоохоронні органи продовжують працювати над встановленням деталей вбивства Ірини Фаріон. Наразі про нападника нічого невідомо, однак правоохоронці вважають, що вбивство не було спонтанним.

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Теги: росія церква вбивство смерть Ірина Фаріон ворог

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