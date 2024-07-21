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Московська церква вигадала фейк про священника ПЦУ і Дональда Трампа

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Московська церква вигадала фейк про священника ПЦУ і Дональда Трампа
Священник спростував фейк російських пропагандистів
фото з відкритих джерел

Священник ПЦУ буцімто заявив, що кандидат в президенти США «вступив у змову зі злом»

Пропагандисти Московської церкви днями поширили повідомлення про те, що нібито священник Православної Церкви України (ПЦУ) Назарій Ковальов закликав ставити свічки за упокій Дональда Трампа. Повідомлення такого змісту оприлюднив Telegram-канал «Правблог» із посиланням на @ukraina_ru. Священник ПЦУ буцімто заявив, що кандидат в президенти США «вступив у змову зі злом» і тому треба лякати Трампа «Господнім судом».

Московська церква вигадала фейк про священника ПЦУ і Дональда Трампа фото 1

Назарій Ковальов, який є священником Православної Церкви України в місті Глухів, спростував вигадки пропагандистів.

«Дорогі брати і сестри! Мене звати Назарій Ковальов, я є Благочинний Православної церкви України в місті Глухів. Останнім часом я відчував тиск на свою діяльність через відстоювання позицій Української церкви з боку влади міста Глухів та російської агентури – московської церкви.

Сьогодні мені стало відомо, що прикриваючись моїм ім’ям створили фейковий аккаунт в Instagram, де нібито я закликаю ставити за упокій свічки Дональду Трампу. Хочу заявити: це абсолютна брехня та маніпуляція ворогів України, спрямована на дискредитацію мене, Української церкви та нашої країни в цілому.

Публічно закликаю органи правопорядку вжити заходів щодо нейтралізації російської агентури в інформаційному просторі України», – ідеться у повідомленні Назарія Ковальова.

Нагадаємо, що кандидат на виборах президента США Дональд Трамп заявив, що «отримав кулю за демократію», коментуючи замах на своє життя, який стався тиждень тому. 

Також повідомлялося, що Секретна служба посилить заходи безпеки навколо резиденції Мар-а-Лаго колишнього президента США Дональда Трампа у Флориді. 

До слова, ФБР не змогло встановити мотиви стрільця Томаса Меттью Крукса, який вчинив замах на експрезидента США Дональда Трампа, навіть після опитування понад 100 осіб.

Як відомо, кандидат на пост глави держави від республіканців Дональд Трамп 13 липня через стрілянину перервав виступ у Пенсільванії. Охорона під руки вивела політика з мітингу, у нього була закривавлена ​​голова. Пізніше він заявив, що втратив багато крові після поранення у вухо. Секретна служба США повідомила про ліквідацію підозрюваного, який вів вогонь у бік сцени. 

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Теги: церква священник Дональд Трамп політика охорона поранення

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