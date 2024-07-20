Сусіди Ірини Фаріон описали її вбивцю

Невідомий на вигляд років 18-ти сидів з ранку до ночі на лавці біля будинку мовознавиці

Убивця Ірини Фаріон довгий час стежив за нею. Невідомий на вигляд років 18-ти сидів з ранку до ночі на лавці біля під’їзду її будинку – був у довгій кофті, темних окулярах, схожих на сноубордичні, та в капелюсі. Відео із розповіддю сусіда мовознавці про нападника з’явилося на сторінці «Так люблю той Львів, що бракує ми слів».

У жахливу спеку хлопець був завжди однаково одягнений. Заклав ноги, руки і просто сидів. І всі сусіди на нього звертали увагу.

«Була думка подзвонити в поліцію, хай прийдуть і подивляться, чому він тут сидить… Він не з нашого району, взагалі його ніхто не знає», – розповів сусід.

Імовірний нападник на Фаріон фото: скріншот із відео

Іноді він просто сидів поміж старших бабусь, які виходили у двір, і слухав, про що вони говорять.

Сусідка Ірини Фаріон Марія Бабюк стала свідком втечі нападника після вбивства, повідомляє «Суспільне».

Жінка підтверджує, що дивний парубок цілоденно сидів на лавиці біля під’їзду Ірини Фаріон, а коли місцеві запитали його, звідки він, відповів, що з Тернополя.

Поховають Ірину Фаріон на Личаківському кладовищі на центральній алеї (поле 22) неподалік могили Володимира Івасюка.

Нагадаємо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. Лікарі провели операцію первинної хірургічної обробки рани голови та продовжували боротися за життя пораненої. Однак стан Ірини Фаріон був критичний.

На Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Увечері, 19 липня, у неї стріляв невідомий. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.

Як повідомлялося, правоохоронні органи продовжують працювати над встановленням деталей вбивства Ірини Фаріон. Наразі про нападника нічого невідомо, однак правоохоронці вважають, що вбивство не було спонтанним.