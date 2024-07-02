Головна Інтерв'ю
search button user button menu button

Як це, жити на кордоні з Росією? Голова громади на Сумщині – про диверсантів та потребу у зброї

Інтерв’ю
Михайло Глуховський
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Як це, жити на кордоні з Росією? Голова громади на Сумщині – про диверсантів та потребу у зброї
Очільник Хотінської громади Микола Торяник: З сіл у сірій зоні виїхали 90% мешканців
колаж: glavcom.ua

Голова Хотівської громади: Ми просили поліцію залишити нам зброю, але вони хочуть показати показники

У селах Журавка та Веселівка Хотінської громади зафіксовані ворожі диверсійно-розвідувальні групи. Інформацію про це вчора поширили телеграмканали.

Нещодавно бачили російських військових і у Великій Писарівці, що у сусідній громаді. Ці населені пункти розташовані на кордоні із Росією, тому потерпають не тільки від частих обстрілів, а й від вилазок ворожих груп.

Непоодинокі випадки, коли окупанти вбивали місцевих мирних мешканців. Так, уранці 27 січня цього року російська ДРГ розстріляла брата та сестру з Хотінської громади. Аби убезпечити людей від небажаної зустрічі із ворожими військовими, інформацію про появу ДРГ влада громади оголошує по селах.

Про те, як виживають українські села в прикордонні, як місцеві реагують на появу російських ДРГ та чому досі лишаються у небезпечній зоні, «Главкому» розповів очільник Хотінської громади Микола Торяник.

Очільник Хотінської громади Микола Торяник
Очільник Хотінської громади Микола Торяник
фото з відкритих джерел

На території вашої громади почастішали заходи ворожих ДРГ. Як місцеві мешканці реагують на появу такої інформації, чи бачили цих диверсантів?

Ну, як реагуємо? Для нас це буденне життя. Якщо хтось з місцевих десь побачив чужих, передає інформацію нам. Ми повідомляємо відповідальним службам у Збройних силах, прикордонникам про такий факт заходу ворожої групи, також повідомляємо громаді.

Звичайно, хотілося б, щоб у хлопців нашої громади була зброя. З початку повномасштабної війни її роздали у громаді, а потім узяли й позабирали. А так хоча би своє житло обороняли. Десь через рік після початку повномасштабної війни почали правоохоронці їздити по селах і оголошувати: «Здайте зброю! Здайте зброю!». Це просто у нас у громаді з’явилася поліція, якої з 24 лютого 2022 року не було. Це вони приїхали з евакуації і почали «робить показники», забирати у селян зброю.

Але навіщо ви забираєте на прикордонні? Це ж сіра зона, розумієте! Десь би коли ворог зайшов, хтось би постріляв у них, інші б підбігли, приєдналися. До того ж у нас мисливці є, у них є усі дозволи на зброю.

Навіщо забирати зброю на прикордонні? Це ж сіра зона!

Що зазвичай тут роблять ДРГ?

Є два варіанти їхніх дій: ДРГ виконує свої поставлені задачі, наприклад, вбити енергетиків чи прикордонників, або це тренувальний захід. 

А як ви розумієте, це тренування чи ні?

Коли заходить професійний спецпідрозділ, ми, цивільні, про це дізнаємося набагато пізніше. А як заходять практиканти, то ми їх бачимо одразу, знаємо, що вони там-то і там-то зайшли.

Які існують обмеження для місцевих мешканців, аби мінімізувати небезпеку зустрічі з ворожими ДРГ?

Наприклад, заїзд до п’ятикілометрової зони біля кордону можливий тільки за пропусками для місцевих мешканців.

Наскільки часто ворог обстрілює населені пункти громади? З якої зброї?

Кожного дня чуємо і бачимо обстріли, зокрема, з мінометів. За кілька хвилин до того, як ми з вами почали розмову, я намагався вирішити питання щодо поховання загиблого від обстрілів. Не можемо поховати на кладовищі, бо кладовища всі порозбивали. Потрібно або у Суми везти, аби поховати, або ще кудись. 

Скільки мешканців у громаді залишилося? Чи люди евакуюються?

Так, була проведена евакуація. З п’ятикілометрової прикордонної зони виїхали практично 90% мешканців. Залишилися тільки ті, хто взагалі не хоче виїжджати. Це літні люди. До повномасштабного вторгнення у нас проживали 6,5 тис. мешканців. Зараз близько 3,5 тис. лишилися. У нашій громаді 14 населених пунктів, 12 з яких розташовані у п’ятикілометровій прикордонній зоні, а дев’ять узагалі на кордоні з Росією. 

Які аргументи застосовуєте до тих, хто не хоче виїжджати, вагається?

Різні. Когось просимо, когось матюкаємо, когось просто садимо в авто і веземо, бо якщо діти є, то це треба робити. 

А чи багато дітей у громаді і, чи їх вивозите обов’язково?

У громаді лишається близько 200 дітей, але ж вони не у п’ятикілометровій зоні, тож для них немає обов’язкової евакуації, за дітей відповідають батьки.

Наскільки велика транспортна проблема, наприклад, доїхати до Сум, адже не кожен перевізник погодиться працювати під обстрілами?

Проблема велика, адже місцеві перевізники відмовилися їздити по селах громади. То сільська рада своєю маршруткою возить людей двічі на день. Ризик великий потрапити під обстріл, але інших варіантів немає. 

Чи є у вас електроенергія?

У трьох населених пунктах громади вже шість місяців немає. Ми не можемо полагодити, бо ті села на самому кордоні, дуже небезпечно. А щодо іншої території громади, то ворог знищує вишки, ми відновлюємо – і так по колу. Наші енергетики – герої не менші, ніж хлопці з передової. 

В яких селах найскладніша ситуація з тих, де ще є люди?

У Степному немає світла, там 35 людей мешкають. Думаємо туди протягнути електрокабель під землею. 

А щодо Журавки, Веселівки, де було помічено ДРГ?

У селі Журавка немає вже людей. У Веселівці залишалася людина, але загинула, підірвалася на міні нещодавно. Ще у Володимирівці немає світла, там двоє людей живуть.

У вас же не створена військова адміністрація. Як відбувається співпраця з правоохоронцями, військовими, чи є проблеми якісь?

Нормально співпрацюємо. Маємо неофіційні контакти. Командири військові приходять до мене, ми спілкуємося, обмінюємося інформацією. Мешканці нашої громади допомагають військовим: і копають де що треба, і пиляють. 

Нещодавно багато критики лунало на адресу незбудованих або недобудованих фортифікацій. Ваша громада дуже близько до кордону, чи зводите фортифікації?

У цьому плані у нас усе нормальненько з того, що я бачу і розумію. 

Наші енергетики – герої не менші, ніж хлопці з передової

Якісь установи працюють на території громади?

Тільки сільрада. Школи закриті, розбиті, садочки розбиті, лікарні усі розбиті. 

Як думаєте, великий наступ ворога на Сумщині наскільки реальний?

Наші військові моніторять ситуацію. Звичайно, ми не знаємо, які у росіян наміри, але на даний час немає підстав говорити про великий наступ, ситуація стабілізована. 

Михайло Глуховський, «Главком»

Читайте також: Мер Білопілля Юрій Зарко: Йде масова евакуація. Людей розміщують у лікарнях Сум
Теги: громада військові Суми росія евакуація Сумщина Україна влада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Шахраї продають на Інтернет-майданчиках дрони та одяг, які завозять до України нібито на потреби військових
Нацполіція назвала схеми, за якими злочинці наживаються на війні
4 червня, 18:50
У Луганську також було атаковано військову базу ЗСРФ
У Луганську було атаковано нафтобазу РФ: деталі
7 червня, 16:08
Макрон висловив сподівання, що на Саміті буде окреслене підґрунтя продовольчої та ядерної безпеки
Президент Франції підтвердив участь у Глобальному саміті миру
7 червня, 22:02
Саміт миру у Швейцарії завершився заявами лідерів країн і підписанням спільного комюніке
Вірменія пояснила, чому не підписала комюніке Саміту миру, і порадила Києву звернути увагу на поведінку іншої країни
17 червня, 19:17
Постраждалих внаслідок удару по Харкову немає
Атака на Харків: окупанти влучили в заклад дитячого відпочинку
17 червня, 02:01
США вважають, що існують ефективніші способи притягти Росію до відповідальності за її дії, ніж визнання її державою-спонсором тероризму
Стало відомо, чому США не визнають РФ державою-спонсором тероризму
25 червня, 04:06
Подоляк назвав абсурдними оголошені раніше російським диктатором Володимиром Путіним умови припинення вогню
«Мирний план» Трампа щодо України: коментар Подоляка
26 червня, 03:08
Павлюк пояснив, що в Україні десятиліттями діяв тариф, який недостатньо покривав вартість електроенергії
По $4 тис. із квартири на електрику: експерт Павлюк пояснив свою скандальну заяву
Сьогодні, 12:59
У шахті на Львівщині стався обвал ґрунту: загинули двоє гірників
У шахті на Львівщині стався обвал ґрунту: загинули двоє гірників
29 червня, 20:16

Інтерв'ю

Як це, жити на кордоні з Росією? Голова громади на Сумщині – про диверсантів та потребу у зброї
Як це, жити на кордоні з Росією? Голова громади на Сумщині – про диверсантів та потребу у зброї
Джон Гербст: Українці чудово справляються з російською агресією
Джон Гербст: Українці чудово справляються з російською агресією
Росія заплатить за все. Чого досягла в ПАРЄ українська делегація
Росія заплатить за все. Чого досягла в ПАРЄ українська делегація
Як комунальники дурять українців і чому кавун – це ризик? Інтерв’ю з шефом Держпродспоживслужби
Як комунальники дурять українців і чому кавун – це ризик? Інтерв’ю з шефом Держпродспоживслужби
Як продати квартиру в окупації? Депутати пропонують вихід
Як продати квартиру в окупації? Депутати пропонують вихід
Денис Маслов: Зеленський буде президентом до кінця війни. Дивно, коли Путіну підіграють наші політики
Денис Маслов: Зеленський буде президентом до кінця війни. Дивно, коли Путіну підіграють наші політики

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
6276
Кабмін визначився з індексацією пенсій на найближчі роки
6273
Онлайн карта бойових дій в Україні на 02.07.2024: ситуація на фронті
3859
Втрати ворога станом на 2 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
3674
Аналітики розповіли, як Росія хоче використати головування в Радбезі ООН
3319
Центробанк Росії визнав, що програє у боротьбі з інфляцією

Новини

Астронавти NASA застрягли в космосі на пів року через поломку корабля
Сьогодні, 15:36
Офіційний дозвіл на експорт F-16 від Нідерландів, початок головування РФ в Радбезі ООН: головне за ніч
Сьогодні, 06:39
За день ДТЕК повернув світло в 9 тис. осель, які були без електроенергії через обстріли
30 червня, 17:31
Росія знищила 80% українських ТЕС та 40% ГЕС – звіт МВФ
30 червня, 15:42
Атака дронів на Росію, протести в Ізраїлі: головне за ніч
30 червня, 06:40
Підвищення тарифу на світло все одно не покриває його собівартості – ICC Ukraine
29 червня, 10:09

Прес-релізи

Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
27 червня, 19:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua