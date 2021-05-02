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    Великдень в окупації: зʼявилися фото із храму помісної української церкви в Криму

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    Служба відбулася у нижньому храмі кафедрального собору святих рівноапостольних князів Володимира і Ольги у Сімферополі - Великдень в окупації: зʼявилися фото із храму помісної української церкви в Криму
    Служба відбулася у нижньому храмі кафедрального собору святих рівноапостольних князів Володимира і Ольги у Сімферополі
    Фото: ru.krymr.com

    Цього року Благодатний вогонь не вдалося передати через адмінкордон

    Великоднє богослужіння відбулося у соборі Кримської єпархії Православної церкви України в окупованому Сімферополі. Про це повідомляє кореспондент Крим.Реаліі.

    Як говориться у повідомленні, посвячення пасок відбувалося не в головному, верхньому, а в нижньому храмі кафедрального собору святих рівноапостольних князів Володимира і Ольги.

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    Великдень в окупації: зʼявилися фото із храму помісної української церкви в Криму
    Великдень в окупації: зʼявилися фото із храму помісної української церкви в Криму

    Митрополит Кримської єпархії ПЦУ Климент, який здійснив обряд освячення і провів всеношну службу, пояснив це практичними міркуваннями: мовляв, через воду під час освячення розбухає старий паркет. За словами владики, освячення пасок в нижньому храмі відбувається в міру наповнення його прихожанами і з дотриманням соціальної дистанції.

    На всеношній на свято Пасхи весь майданчик перед храмом був заповнений віруючими помісної Православної церкви України.

    Раніше архієпископ Климент повідомляв, що в 2021 році не очікується передача Благодатного вогню з Єрусалима в парафії Кримської єпархії ПЦУ. В останній раз передача Благодатного вогню через адмінкордон з материковою Україною в анексований Крим відбулася в 2019 році.

    Нагадаємо, що учора предстоятель ПЦУ Епіфаній звернувся до українців з посланням напередодні Великодня, в якому зокрема побажав українським воїнам на фронті Божого захисту і перемоги.

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    Теги: Крим Українська православна церква обряд Епіфаній
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