«Велике будівництво» – на паузі? Кабмін перекинув 18 млрд грн на роботу «Укрзалізниці» в умовах воєнного стану

В Україні триває десятий день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Залізничники використають кошти на закупівлю палива та мастильних матеріалів, медикаментів, придбання необхідних продовольчих товарів

Кабінет міністрів виділив 18 млрд грн з резервного фонду для потреб «Укрзалізниці» в умовах воєнного стану. Про це свідчить постанова від 3 березня, передає «Главком».

Бюджетні кошти направлять на закупівлю палива та мастильних матеріалів, електроенергії, медикаментів, проведення першочергових аварійно-відбудовних робіт, виплати заробітної плати та на забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану, зокрема, закупівлю необхідних продовольчих, медичних, санітарно-гігієнічних та промислових товарів.

Ці заходи фінансуватимуться через міністерство інфраструктури.

Перед тим, як виділити «Укрзалізниці» 18 млрд грн, уряд зняв їх із трьох програм: оновлення рухомого складу для перевезення пасажирів та модернізація залізничної інфраструктури для розвитку пасажирських перевезень – 4,3 млрд грн, будівництво залізнично-автомобільного мостового переходу через річку Дніпро у Києві (з підходами) на залізничній дільниці Київ-Московський-Дарниця – 706 млн грн і гарантування безпеки польотів у повітряному просторі України – 13 млрд грн.

Додамо, що «Главком» опублікував список евакуаційних рейсів «Укрзалізниці» на 5 березня.

Нагадаємо, в Україні триває десятий день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.