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    «Велике будівництво» – на паузі? Кабмін перекинув 18 млрд грн на роботу «Укрзалізниці» в умовах воєнного стану

    В Україні триває десятий день повномасштабної війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією. - «Велике будівництво» – на паузі? Кабмін перекинув 18 млрд грн на роботу «Укрзалізниці» в умовах воєнного стану
    В Україні триває десятий день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.
    фото з відкритих джерел

    Залізничники використають кошти на закупівлю палива та мастильних матеріалів, медикаментів, придбання необхідних продовольчих товарів

    Кабінет міністрів виділив 18 млрд грн з резервного фонду для потреб «Укрзалізниці» в умовах воєнного стану. Про це свідчить постанова від 3 березня, передає «Главком».

    Бюджетні кошти направлять на закупівлю палива та мастильних матеріалів, електроенергії, медикаментів, проведення першочергових аварійно-відбудовних робіт, виплати заробітної плати та на забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану, зокрема, закупівлю необхідних продовольчих, медичних, санітарно-гігієнічних та промислових товарів.

    Ці заходи фінансуватимуться через міністерство інфраструктури.

    Перед тим, як виділити «Укрзалізниці» 18 млрд грн, уряд зняв їх із трьох програм: оновлення рухомого складу для перевезення пасажирів та модернізація залізничної інфраструктури для розвитку пасажирських перевезень – 4,3 млрд грн, будівництво залізнично-автомобільного мостового переходу через річку Дніпро у Києві (з підходами) на залізничній дільниці Київ-Московський-Дарниця – 706 млн грн і гарантування безпеки польотів у повітряному просторі України – 13 млрд грн.

    Додамо, що «Главком» опублікував список евакуаційних рейсів «Укрзалізниці» на 5 березня.

    Нагадаємо, в Україні триває десятий день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

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    Теги: війна Укрзалізниця будівництво Міністерство інфраструктури уряд
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    «Велике будівництво» – на паузі? Кабмін перекинув 18 млрд грн на роботу «Укрзалізниці» в умовах воєнного стану