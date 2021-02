Що треба Зеленському, аби йому повірили патріоти. Покрокова інструкція

Зеленському потрібно стати національним лідером

«Позитивные блогеры» вчера и сегодня распространяют мантру, что, мол, «Зеленский круче, чем Порошенко»

А знаете, пусть!

Пусть ̶Э̶л̶л̶о̶ч̶к̶а̶ ̶Вовочка победит ̶В̶а̶н̶д̶е̶р̶б̶и̶л̶ь̶д̶и̶х̶у̶ Порошенко. В конце концов, любой человек способен к развитию и внутренней эволюции.

Когда-то Петр был прихожанином московского патриархата, а потом привез в Украину Томос. Чем Бог не шутит, может, и малоросс сможет переродиться в бандеровца ( на этом месте начинается вой, что Яхно перевзулася)

****

Так вот! Даю бесплатную пошаговую инструкцию, как стать по-настоящему крутым и переплюнуть Порошенко.

1. Таки надо арестовать Медведчука. Без этого никак!

Если есть реальные доказательства финансирования терроризма Козаком и Медведчуком, то им нужно немедленно вручить підозри.

К слову, еще в начале 19-го года в отношении Медведчука было зарегистрировано уголовное производство по статье государственная измена. Может, стоит о нем вспомнить.

2. Украина должна прекратить импорт электроэнергии из России, чтобы не финансировать бюджет страны-агрессора. Тут даже и обсуждать нечего!

3. Очевидно, что перемирие закончилось. Просто так снайперские группы не работают, их целенаправленно посылают убивать наших ребят. Пришло время думать над «планом Б».

4. И last but not least – стать НАЦИОНАЛЬНЫМ ЛИДЕРОМ.

Пригласить на Банковую Порошенко, Тимошенко, Киру Рудык и создать коалицию Национального единства. Иначе не выплывем! Такие колоссальные вызовы стоят перед страной, что нужна консолидация всех проукраинских сил.

И я сейчас не шучу!

Джерело: блог Олени Яхно

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.