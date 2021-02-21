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    Думки вголос

    Що треба Зеленському, аби йому повірили патріоти. Покрокова інструкція

    • Олена Яхно

      Журналіст

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    Зображення: 24 канал - Що треба Зеленському, аби йому повірили патріоти. Покрокова інструкція
    Зображення: 24 канал

    Зеленському потрібно стати національним лідером

    Мовою оригіналу

    «Позитивные блогеры» вчера и сегодня распространяют мантру, что, мол, «Зеленский круче, чем Порошенко»

    А знаете, пусть!

    Пусть ̶Э̶л̶л̶о̶ч̶к̶а̶ ̶Вовочка победит ̶В̶а̶н̶д̶е̶р̶б̶и̶л̶ь̶д̶и̶х̶у̶ Порошенко. В конце концов, любой человек способен к развитию и внутренней эволюции.

    Когда-то Петр был прихожанином московского патриархата, а потом привез в Украину Томос. Чем Бог не шутит, может, и малоросс сможет переродиться в бандеровца ( на этом месте начинается вой, что Яхно перевзулася)

    ****

    Так вот! Даю бесплатную пошаговую инструкцию, как стать по-настоящему крутым и переплюнуть Порошенко.

    1. Таки надо арестовать Медведчука. Без этого никак!

    Если есть реальные доказательства финансирования терроризма Козаком и Медведчуком, то им нужно немедленно вручить підозри.

    К слову, еще в начале 19-го года в отношении Медведчука было зарегистрировано уголовное производство по статье государственная измена. Может, стоит о нем вспомнить.

    2. Украина должна прекратить импорт электроэнергии из России, чтобы не финансировать бюджет страны-агрессора. Тут даже и обсуждать нечего!

    3. Очевидно, что перемирие закончилось. Просто так снайперские группы не работают, их целенаправленно посылают убивать наших ребят. Пришло время думать над «планом Б».

    4. И last but not least – стать НАЦИОНАЛЬНЫМ ЛИДЕРОМ.

    Пригласить на Банковую Порошенко, Тимошенко, Киру Рудык и создать коалицию Национального единства. Иначе не выплывем! Такие колоссальные вызовы стоят перед страной, что нужна консолидация всех проукраинских сил.

    И я сейчас не шучу!

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    Джерело: блог Олени Яхно

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Віктор Медведчук санкції Володимир Зеленський
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