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    Президент Зеленський пообіцяв одеситам новий порт

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    В Одесі також планують побудувати нову стоянку для яхт - Президент Зеленський пообіцяв одеситам новий порт
    В Одесі також планують побудувати нову стоянку для яхт
    фото: з відкритих джерел

    Він не розкрив деталей проекту, зазначивши, що питання обговорювалося з бізнесменами з ОАЕ

    В Одесі планують побудувати нову стоянку для яхт, а також новий окремий порт.

    Про це 22 лютого в Києві на форумі «Україна.30. Інфраструктура» заявив президент України Володимир Зеленський.

    «Питання портів. Ми говоримо про проект будівництва великої «Mariny» (стоянки для яхт) в Одесі і великого порту окремо», – сказав Зеленський.

    Він не розкрив деталей проекту, зазначивши, що питання обговорювалося з бізнесменами з ОАЕ.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський зустрівся з султаном Ахмедом бін Сула – головним виконавчим директором групи компаній DP World, яка є одним з найбільших світових портових операторів. У розмові з султаном Зеленський розповів про концесії, завдяки якій, в двох українських портах працюють іноземні інвестори. Президент зазначив, що йому подобається ідея побудувати в Одесі сучасної гавані для яхт і катерів, а також великий готель. Він пообіцяв, що держава могла б всіляко сприяти такому проекту.

    Теги: інвестиції Одеса Володимир Зеленський ОАЕ
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