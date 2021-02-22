Президент Зеленський пообіцяв одеситам новий порт

В Одесі також планують побудувати нову стоянку для яхт

Він не розкрив деталей проекту, зазначивши, що питання обговорювалося з бізнесменами з ОАЕ

В Одесі планують побудувати нову стоянку для яхт, а також новий окремий порт.

Про це 22 лютого в Києві на форумі «Україна.30. Інфраструктура» заявив президент України Володимир Зеленський.

«Питання портів. Ми говоримо про проект будівництва великої «Mariny» (стоянки для яхт) в Одесі і великого порту окремо», – сказав Зеленський.

Він не розкрив деталей проекту, зазначивши, що питання обговорювалося з бізнесменами з ОАЕ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський зустрівся з султаном Ахмедом бін Сула – головним виконавчим директором групи компаній DP World, яка є одним з найбільших світових портових операторів. У розмові з султаном Зеленський розповів про концесії, завдяки якій, в двох українських портах працюють іноземні інвестори. Президент зазначив, що йому подобається ідея побудувати в Одесі сучасної гавані для яхт і катерів, а також великий готель. Він пообіцяв, що держава могла б всіляко сприяти такому проекту.