Ще один російський банк може піти з Європи

Фінансові установи РФ потерпають від санкцій

Фінансові регулятори у Європі готуються до виходу російської групи ВТБ з ринку – раніше на нього наклали санкції Британія, ЄС та США. Про це повідомляє Reuters з посиланням на своїх співрозмовників.

Регулятори в Європі слідкують за російським банком ВТБ після того, як він став об’єктом санкцій країн Заходу за російське вторгнення в Україну. Один зі співрозмовників агентства зазначив, що діяльність банку в Європі може бути зупинена найближчими днями.

Водночас другий співрозмовник повідомив, що остаточного рішення досі немає, проте німецький регулятор уважно слідкує за ситуацією. Спікер німецького фінансового регулятора відмовився коментувати ситуацію. Раніше регулятор заявив, що ВТБ не буде залучати нових клієнтів і що власники діючих рахунків отримали доступ до своїх грошей.

Якщо регулятори вирішать закрити ВТБ в Європі, це стане другим крахом великого російського банку в регіоні, оскільки санкції з Заходу тиснуть на кредиторів країни та спричиняють відтік активів. Як наслідок – банк не може здійснити докапіталізацію для задоволення регуляторних вимог.

Неназваний чиновник у ЄС ,у коментарі агентству пояснив, що ВТБ перебуває в такому ж становищі, як і «Сбербанк», оскільки обидва потрапили під санкції та зазнали репутаційної шкоди в Європі.

Нагадаємо, «Сбербанк», який підпав під санкції США та ЄС, ухвалив рішення піти з європейського ринку.

Раніше російський ВТБ банк, який потрапив під санкції, з понеділка, 28 лютого, підняв ставки по іпотеці на чотири процентні пункти. Мінімальна ставка становитиме 15,3% як для готового, так і для житла, що будується.

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