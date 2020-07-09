Велику комету Neowise видно в Україні: куди дивитися і як зробити фото



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На горизонті можна буде спостерігати велику комету Neowise

У мережі вже почали з'являтися фото комети, які вдалося зробити людям у різних куточках світу

Повз Землю пролітає комета Neowise, яка може стати важливою астрономічною подією.

У мережі вже почали з'являтися фото комети, які вдалося зробити людям у різних куточках світу.

Повна назва комети - C/2020 F3 Neowise, пише CNET. Минулого тижня, 3 липня, комета пережила максимальне зближення з Сонцем і вціліла. Тепер ми будемо спостерігати її політ протягом декількох днів. Найкраще її видно на передсвітанковому небі над горизонтом.

Якщо Ви ще не бачили перед сходом Сонця цю яскраву комету, то поспішайте це зробити найближчими днями. Комета скоро перейде на вечірнє небо і буде набагато тьмянішою.#Neowise #комета Тим часом нове відео з кометою з МКС: NASA/ESRS/Seán Doran/AstroAlert pic.twitter.com/DFAPHF0Dmp — Man_Of_The_Galaxy (@Guppy_Galaxy) July 8, 2020

У NASA кажуть, що комета повинна залишатися видимою буквально за кілька хвилин до сходу Сонця щодня аж до 11 липня.

Comet C/2020 F3 #Neowise



Taken this morning from suburban Nevada. Definitely felt like a weird guy standing on the street with my camera and tripod at 4am in front of strangers' houses but it was entirely worth it! pic.twitter.com/eXHOpoPg07 — brian fulda (@brianfulda) July 8, 2020

Потім Neowise опуститься нижче горизонту і її не можна буде побачити. Але вона знову з'явиться 15-16 липня вже у вечірньому небі і тоді комету можна буде роздивитися краще.

За кометою можна буде спостерігати майже до кінця липня. Зараз для тих, хто хоче подивитися на комету, рекомендують спочатку знайти її на небі за допомогою бінокля або телескопа. Після чого за «хвостом» комети можна буде спостерігати неозброєним оком.

A comet is visiting from the most distant parts of our solar system and making a once-in-a-lifetime visit to our twilight skies! Below are images of comet C/2020 F3 Neowise as seen by @ISS_Research. Learn more about the comet and how to watch it: https://t.co/HGlMtyCCFU pic.twitter.com/krG2yC1MpZ — NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) July 8, 2020

Куди дивитися, щоб побачити комету?

На передсвітанковому небі низько над північно-східним горизонтом комету видно на тлі сузір'я Візничий. Орієнтиром може стати зірка Капела - це одна з яскравих зірок в нічному небі, і Neowise зараз знаходиться трохи нижче неї.

Уже через кілька днів, 13 липня, комета перейде в сузір'я Рись. З 18 по 30 липня Neowise можна буде знайти в північній частині неба, близько сузір'я Велика Ведмедиця. Орієнтиром може стати Ківш сузір'я, комета буде якраз під ним.

Які прилади використовувати для спостереження комети?

Стане в нагоді практично будь-який оптичний прилад: підзорна труба, монокуляри, біноклі, телескопи - комета буде видна в будь-якому випадку (при дотриманні інших умов). 20-30 хвилин спостережень дозволять помітити переміщення комети на тлі зірок.

Як довго можна спостерігати комету?

На даний момент комета знаходиться на близькій відстані від Сонця. Через це яскраве сутінкове небо заважає побачити її у всій красі. Neowise буде переміщатися вгору по північному небу до 20 липня. Найкращий час для спостереження - з 10 по 30 липня, в темний час доби. У такому випадку велика ймовірність спостерігачам засікти комету без спеціальних приладів. Але, чим далі комета буде йти від Сонця, тим менше буде її яскравість. Однак саме вихід на темне, а не сутінкове небо поліпшить умови для спостереження, у всякому разі, її хвіст буде найбільш яскравим, так як буде відбивати світло.

Ближче до Землі комета буде 23 липня. Тоді вона, за припущенням астрономів, стане неймовірно яскравою і за її польотом можна буде спостерігати неозброєним оком аж до 25 липня.

Згодом форма хвоста також буде змінюватися: вона стане більш широкою і стане схожою на віяло.

Спостерігати комету без біноклів і телескопів можна буде до 5 серпня. На той час Neowise занадто ослабне.

Якщо яскравість Neowise посилиться, це дозволить їй стати так званою «великою кометою». Таку ми не бачили з часів комети Хейла-Боппа в 1997 році.

Зникне комета в серпні, а в наступний раз зайде до нас в гості дуже нескоро - лише в 8786 році.

Як самостійно зробити фото комети?

При фотографуванні комети, як і інших зоряних об'єктів, обов'язково використовувати штатив. Знімати з рук немає сенсу і ось чому. Для фотозйомки вам знадобляться довгі витримки (від 1 до 10 секунд) і неминуче тремтіння рук змаже картинку. Виставляючи витримку, враховуйте світлосили і фокусну відстань об'єктива. Оптимально використовувати телеоб'єктиви до 600 мм, але можна використовувати і «портретні» об'єктиви від 50 мм. Вони найбільш поширені.

Якщо ви хочете менше шумів на фото, використовуйте значення світлочутливості (ISO) не більш 1600. Стартова точка ISO сильно залежить від світлочутливості об'єктива.