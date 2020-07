Велику комету Neowise видно в Україні: куди дивитися і як зробити фото

У мережі вже почали з'являтися фото комети, які вдалося зробити людям у різних куточках світу

Повз Землю пролітає комета Neowise, яка може стати важливою астрономічною подією.

У мережі вже почали з'являтися фото комети, які вдалося зробити людям у різних куточках світу.

Повна назва комети - C/2020 F3 Neowise, пише CNET. Минулого тижня, 3 липня, комета пережила максимальне зближення з Сонцем і вціліла. Тепер ми будемо спостерігати її політ протягом декількох днів. Найкраще її видно на передсвітанковому небі над горизонтом.

У NASA кажуть, що комета повинна залишатися видимою буквально за кілька хвилин до сходу Сонця щодня аж до 11 липня.

Comet C/2020 F3 #Neowise Taken this morning from suburban Nevada. Definitely felt like a weird guy standing on the street with my camera and tripod at 4am in front of strangers' houses but it was entirely worth it! pic.twitter.com/eXHOpoPg07

Потім Neowise опуститься нижче горизонту і її не можна буде побачити. Але вона знову з'явиться 15-16 липня вже у вечірньому небі і тоді комету можна буде роздивитися краще.

За кометою можна буде спостерігати майже до кінця липня. Зараз для тих, хто хоче подивитися на комету, рекомендують спочатку знайти її на небі за допомогою бінокля або телескопа. Після чого за «хвостом» комети можна буде спостерігати неозброєним оком.

A comet is visiting from the most distant parts of our solar system and making a once-in-a-lifetime visit to our twilight skies! Below are images of comet C/2020 F3 Neowise as seen by @ISS_Research. Learn more about the comet and how to watch it: https://t.co/HGlMtyCCFU pic.twitter.com/krG2yC1MpZ