Венедіктова, яка раніше провалила іспит на посаду судді, тепер буде переслідувати майданівців, – нардеп



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Призначення Ірини Венедиктової на посаду генерального прокурора підтримали 269 депутатів Фото: главком

Венедіктова публічно підтримує скасування закону про амністію учасникам Майдану

Ірина Венедіктова, яку Зеленський запропонував Верховній Раді на посаду генерального прокурора, свого часу провалила іспит під час конкурсу на посаду судді Верховного суду України. Про це з трибуни парламенту заявила народна депутатка з фракції «Голос» Інна Совсун.

«118,5 – стільки балів набрала пані Венедіктова, коли намагалася стати суддею Верховного суду. Цей бал був нижчий за прохідний. Це ми говоримо про призначення фахового генерального прокурора. Це генпрокурор, яка не змогла скласти іспит, щоб стати суддею Верховного суду. Як університетська викладачка скажу, що після «не заліку» студентів виганяють з університету, а не переводять на наступний курс», - сказала Інна Совсун.

Вона також нагадала, що Венедіктова публічно підтримує скасування закону про амністію учасникам Майдану, що призведе до переслідувань тих, хто брав участь у Революції гідності.

«Ми тільки що почули позицію пані Венедіктової у справах Майдану. Вам зараз нормально проголосувати за людину, яка прямим текстом сказала, що треба скасувати амністію майданівців – ви про це будете говорити сім’ям загиблих на Майдані», - звернулася Інна Совсун до депутатів з фракції «Слуга народу».

Вона також нагадала, що Венедіктова призначила своїм першим заступником у ДБР адвоката Януковича Олександра Бабікова. І тепер саме він буде виконувати обов’язки очільника ДБР та контролювати справи Майдану.

Як уже відомо, 17 березня 269 нардепів проголосували за призначення Ірини Венедіктової новим генеральним прокурором.

Крім того вона, відповідаючи на запитання «слуги народу» Олександра Дубінського щодо підписання підозр колишньому президентові Петрові Порошенку, заявила, що «нині в країні така ситуація, що немає часу довго розбиратися».

Своєю чергою депутат фракції «Європейська солідарність» Володимир В’ятрович з трибуни парламенту заявив, що Венедіктова, кандидатуру якої президент Зеленський запропонував на посаду генпрокурора – це реванш Антимайдану.