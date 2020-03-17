В’ятрович: генпрокурор Венедіктова – це реванш Антимайдану



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Ірину Венедіктову 17 березня 269 нардепі обрали генеральним прокурором України

Нардеп наголосив, що Венедіктова як генеральний прокурор – це спроба президента Зеленського змінити «100% свого генпрокурора» Рябошапку на «200% свого прокурора» Венедіктову, яка потрібна йому для здійснення політичних репресій

Ірина Венедіктова, кандидатуру якої президент Зеленський запропонував на посаду генпрокурора – це реванш Антимайдану.

Про це сказав депутат фракції «Європейська солідарність» Володимир В’ятрович з трибуни парламенту.

«Пані Венедіктова, як керівник ДБР, нещодавно на цій посаді, але встигла відзначитися. Встигла відзначитися, перетворивши дуже важливий для держави орган на інструмент для політичних репресій і переслідування. Пані Венедіктова як керівник ДБР стоїть за переслідуванням нашої колеги Софії Федини. Пані Венедіктова – це призначення адвоката Януковича Бабікова своїм заступником, пані Венедіктова – це ініціатива про скасування закону про амністію Майдану, це погроза, це пересдідування тисячі людей, які брали участь у Революції гідності», – сказав депутат.

В’ятрович наголосив, що Венедіктова як генеральний прокурор – це спроба президента Зеленського змінити «100% свого генпрокурора» Рябошапку на «200% свого прокурора» Венедіктову, яка потрібна йому для здійснення політичних репресій.

«Пані Венедіктова – це реванш Антимайдану», – зазначив депутат.

Як вже відомо, 17 березня 269 нардепів проголосували за призначення Ірини Венедіктової новим генеральним прокурором.

Крім того вона, відповідаючи на запитання «слуги народу» Олександра Дубінського щодо підписання підозр колишньому президентові Петрові Порошенку, заявила, що «нині в країні така ситуація, що немає часу довго розбиратися».

Як повідомляв «Главком», Верховна Рада під час позачергового засідання у четвер, 5 березня, висловила недовіру генеральному прокуророві Руслану Рябошапці. Відставку генпрокурора підтримали 263 народних депутати, з яких лише 179 «слуг народу».

Руслан Рябошапка заявив, що причиною питання про його відставку є результативність роботи генпрокурора.

В Офісі генпрокурора запевняють, що не очікували звільнення Рябошапки.

До слова, під час засідання фракції «Слуга народу» не пролунали прізвища інших ймовірних кандидатів на посаду генпрокурора, окрім народного депутата Сергія Іонушаса.