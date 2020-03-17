Венедіктова про справи проти Порошенка: у нас нема часу довго розбиратись



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Ірина Венедіктова 17 березня прийшла до Верховної Ради Фото: Главком

Кандидатка у генпрокурори пообіцяла «слузі народу» швидко розібратись із Порошенком, і зі Стерненком

Кандидатка на посаду генпрокурора рина Венедіктова відповіла на питання «слуги народу» Олександра Дубінського щодо підписання підозр колишньому президенту Петру Порошенку. «Як швидко з цим справиться нова генпрокурорка?», - поцікавився депутат. Венедиктова запевнила, що нині в країні така ситуація, що нема часу довго розбиратись.

Зазначимо, що такі заяви кандидатки вже викликали у соцмережах обурення.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада може призначити генпрокуром України глву ДБР Ірину Венедіктову.

Зазначимо, президент Зеленський пропонує Верховній Раді призначити т.в.о. глави Державного бюро розслідувань Ірину Венедіктову генеральним прокурором.

Як повідомляв «Главком», Верховна Рада під час позачергового засідання у четвер, 5 березня, висловила недовіру генеральному прокуророві Руслану Рябошапці. Відставку генпрокурора підтримали 263 народних депутати, з яких лише 179 «слуг народу».

Руслан Рябошапка заявив, що причиною питання про його відставку є результативність роботи генпрокурора.

В Офісі генпрокурора запевняють, що не очікували звільнення Рябошапки

До слова, під час засідання фракції «Слуга народу» не пролунали прізвища інших ймовірних кандидатів на посаду генпрокурора, окрім народного депутата Сергія Іонушаса.