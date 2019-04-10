Венесуела продовжує розпродавати золото
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З Центрального банку Венесуели знову вивезли вісім тонн золота
Зі сховищ Венесуели вивезено вісім тонн золота, їх планується продати за кордон.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в уряді латиноамериканської країни.
З їхніх слів, з початку року золотий резерв Венесуели скоротився на 30 тонн.
Джерела констатували, що з такими темпами продажу воно вичерпається до кінця нинішнього року.
Нагадаємо, Верховний суд Венесуели заборонив Гуайдо залишати країну без дозволу і визнав його винним у неповазі до влади.
За рішенням Верховного суду також були заблоковані рахунки Гуайдо на венесуельській території.
Як відомо, у березні у Венесуелу прибули два літаки з російськими військовими. Президент США Дональд Трамп заявив, що російські військові повинні покинути Венесуелу.
У Венесуелі заявляють, що російські військовослужбовці прибули до Каракаса, щоб взяти участь в переговорах з військової підготовки і стратегії.
Державний секретар США Майк Помпео закликав Росію «припинити свою неконструктивну поведінку», яка полягає у підтримці президента Венесуели Ніколаса Мадуро.