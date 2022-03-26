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    Верещук відзвітувала про те, скільки гуманітарних конвоїв «спрацювали»

    Евакуйовано мешканців Київської, Донецької і Луганської областей - Верещук відзвітувала про те, скільки гуманітарних конвоїв «спрацювали»
    Евакуйовано мешканців Київської, Донецької і Луганської областей
    Фото: ДСНС

    Евакуйовано мешканців Київської, Донецької і Луганської областей

    26 березня cпрацювали всі 10 погоджених гуманітарних коридорів. Всього за добу евакуйовано 5208 людей. Про це у соцмережах повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

    За її словами, 331 маріуполець власним транспортом дістався Запоріжжя, а також 4 тис. людей, яких вчора евакуювали з Бердянська.

    Міністерка повідомила, що через блокування автобусів на блокпості у Василівці сьогодні не могли проїхати маріупольці на приватному транспорті. Вона висловила сподівання, що завтра вранці вони зможуть дістатися Запоріжжя.

    У Київській області було евакуйовано 351 людину (з с. Плесецьке, Северинівка, Червона Слобода, Ситняки та Рожев – 289 осіб, ще 62 – з Бородянки).

    А у Луганській 526 людей. З міст Рубіжне, Лисичанськ, Попасна, Сєвєродонецьк, Гірське та с. Нижнє вони дісталися Бахмута. Під час евакуації в зазначені міста було передано 80 т гуманітарної допомоги, повідомила чиновниця.

    Як повідомлялося раніше, колона з Маріуполя, яка два дні була заблокована окупантами, вже доїжджає до Запоріжжя.

    Нагадаємо, «Укрзалізниця» призначила евакуаційний потяг до Чехії (графік)

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація Ірина Верещук евакуація #stoprussia
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    Верещук відзвітувала про те, скільки гуманітарних конвоїв «спрацювали»