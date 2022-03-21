Сьогодні має запрацювати вісім гуманітарних коридорів – Верещук

Евакуація людей планується у трьох областях

На сьогодні, 21 березня уряд погодив вісім гуманітарних коридорів в Донецькій, Київській та Луганській областях. Про це повідомила глава Мінреінтеграції Ірини Верещук.

Для евакуації людей з Маріуполя до міста Запоріжжя працюватимуть маршрути:

Донецька область

Автобуси для евакуації і гуманітарна допомога буде відправлена в Маріуполь. Після збирання людей у місці для евакуації автобуси вирушать за маршрутами, також в колоні будуть слідувати приватні автомобілі мешканців Маріуполя.

З міста Бердянськ Запорізької області до міста Запоріжжя

Маршрут: Бердянськ-Токмак-Василівка-Кам'янське-Запоріжжя, з обов'язковим розмінуванням.

З міста Мангуш Донецької області до міста Запоріжжя

Маршрут: Мангуш-Бердянськ-Токмак-Василівка-Кам'янське-Запоріжжя, з обов'язковим розмінуванням.

З селища Микільське Донецької області до міста Запоріжжя

Маршрут: Мікільське-Мангуш-Бердянськ-Токмак-Василівка-Кам'янське-Запоріжжя, з обов'язковим розмінуванням.

Із села Мелекіне Донецької області до міста Запоріжжя

Маршрут: Мелекіно-Портівське-Мангуш-Бердянськ-Токмак-Василівка-Кам'янське-Запоріжжя, з обов'язковим розмінуванням.

Київська область

Автобуси для евакуації людей будуть відправлені за маршрутами. Також до колони приєднуються люди з прилеглих населених пунктів, у тому числі на приватних легкових автомобілях.

Із селища Козаровичі Київської області до міста Києва

Маршрут: Козаровичі-Лютіж-Старі Петрівці-Нові Петрівці-Вишгород-Київ.

Із села Ворзель Київської області у напрямку селища Білогородка

Маршрут: Ворзель-Михайлівка-Рубежівка-Мрія-Шпитки-Петрушки-Білогородка.

З міста Буча Київської області до селища Білогородка

Маршрут: Буча-Ворзель-Михайлівка-Рубежівка-Забуччя-Дмитрівка-Капітанівка-Стоянка-Білогородка.

Із селища Велика Димерка Київської області до міста Бровари

Маршрут: Велика Димерка-Богданівка-Рудня-Літки-Рожни-Пухівка-Бровари.

Луганська область

Автомобілі з продуктами та медикаментами, а також автобуси для евакуації людей будуть відправлені із міста Бахмут.

Маршрути: Бахмут - Лисичанськ - Бахмут. Бахмут - Лисичанськ - Сєверодонецьк - Лисичанськ - Бахмут. Бахмут - Лисичанськ - Гірське - Бахмут.

Крім того, в Луганській області відбудеться евакуація залізницею. Евакуаційний потяг відправиться зі станції Новозолотарівка, орієнтовно о 14:00.

Місця збору для організованого виїзду до залізничних вокзалів:

Лисичанськ: центр міста, вул. ім. В. Сосюри, 324, ДСНС; вул. «40 років перемоги» біля будинку № 15;

Привілля: центральна площа;

Сєвєродонецьк: 11:00 - міський Палац культури, пр. Хіміків, 28;

Рубіжне: Палац культури «Південний», вул. Чехова, 11.

Донецька область

Місцеві жителі матимуть змогу евакуюватися залізницею.

Розклад поїздів на 21 березня:

поїзд № 45/46 Лозова - Ужгород (можливе продовження до ст. Краматорськ) - час відправлення уточнюється;

поїзд № 271/270 Краматорськ - Львів (відправлення з Краматорська о 13:00);

поїзд № 273/272 Краматорськ - Львів (відправлення з Краматорська о 16:00);

поїзд № 138/137 Лозова - Хмельницький (можливе продовження до ст. Краматорськ) - час відправлення уточнюється;

поїзд № 142/141 Лозова - Львів (час відправлення уточнюється).

Зокрема, рятувальники проводили пошукові роботи та розбирання завалів у Київському та Шевченківському районах Харкова, а також Харківському районі області. Крім того, підрозділи ДСНС протягом дня здійснювали виїзди на гасіння пожеж житлових багатоповерхівок, приватних будівель та інших об'єктів.

Нагадаємо, у Маріуполі мешканців вулиць Азовстальської та Українського козацтва Лівобережного району незаконно депортують на територію Росії. За попередніми даними, ворог вивіз кілька тисяч людей.