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    Сьогодні мають запрацювати 10 гуманітарних коридорів: в уряді назвали напрямки

    Українці масово втікають з країни через війну - Сьогодні мають запрацювати 10 гуманітарних коридорів: в уряді назвали напрямки
    Українці масово втікають з країни через війну
    фото: glavcom.ua

    Планується доставка гуманітарних вантажів

    Сьогодні, 19 березня, в Україні мають запрацювати 10 «зелених коридорів» для евакуації людей із міст, де ведуться запеклі бої. Також планується доставка гуманітарних вантажів, повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук на брифінгу.

    «На сьогодні погоджено 10 гуманітарних коридорів», - зазначила Верещук.

    Донецька область. З Маріуполя до міста Запоріжжя. Виїхала автоколона автобусів для перевезення маріупольців з Бердянська до Запоріжжя. Також до автобусів сьогодні ддаються фури з продуктами для пунктів допомоги маріупольцям у Бердянську.

    Київська область. Із села Бервиця до Броварів. З села Бервиця люди мають самостійно вийти до мосту в селі Мокрець, перейти річку Трубимш в бік вулиці Радгоспна. Там на них чекатимуть автобуси. Бервиця – Мокрець – Заворичі – Калита – Семиполки – Летки – Рожни – Пухівка – Зазим'я – Бровари.

    З міста Буча до селища Білогородка (Буча – Ворзель – Михайлівка-Рубежівка – Забуччя – Дмитрівка – Капітанівка – Стоянка – Гореничі – Білогородка).

    Із селища Богданівка до міста Бровари (Богданівка – Новобогданівка – Рудня – Летки – Рожни – Пухівка – Зазим'я – Бровари).

    З міста Бородянка до Білої Церкви (Бородянка – Пісківка – Біла Криниця – Кочерів – Брусилів – Фастів – Біла Церква).

    Луганська область. З міста Лисичанськ до міста Бахмут, міста Сєверодонецьк – до Бахмута, з міста Рубіжне – до Бахмута, з міста Попасна до міста Бахмут. В ці міста планується доставка гуманітарних вантажів. Продуктів та медикаментів а також автобусів для евакуації людей.

    Херсонська область. Планується доставити 14 фур гуманітарної допомоги до Херсону.

    Нагадаємо, голова гуманітарного штабу Київщини Олексій Кулеба повідомляв, що в області було евакуйовано вже приблизно 50 тис. людей, але окупанти не дають продовжувати евакуацію з «гарячих точок». На Луганщині сьогодні має запрацювати гуманітарний коридор.

    Нагадаємо, у Луганській області сьогодні, 19 березня, з 9-ї ранку мають припинити вогонь, щоб почалася евакуація. Із Сєвєродонецька, Рубіжного, Попасної та Лисичанська їхатимуть автобуси, із Новозолотарівки – поїзд.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація Ірина Верещук евакуація #stoprussia
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    Сьогодні мають запрацювати 10 гуманітарних коридорів: в уряді назвали напрямки