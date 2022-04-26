Верещук вперше розповіла про стосунки з чоловіком та сином

Верещук заявила синові, що робитиме кар'єру, коли він ще був маленьким

Ірина Верещук розповіла, що чоловік та син в усьому її підтримують

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук вже багато років заміжня та має дорослого сина Олега. Вона раніше не розповідала про своє особисте життя, однак війна багато чого змінила. У інтерв'ю в програмі «Ранок з Україною» вона розповіла про свою сім’ю та як чоловік та син ставляться до її надмірної зайнятості.

За словами посадовиці, чоловік в усьому її підтримує.

«У нас взагалі немає ніякої конкуренції. Він дійсно, як то кажуть, військовий з голови до ніг – 28 років у офіцерських чоботах і сьогодні теж захищає нашу землю», – зазначила вона.

А ось син Верещук, за її словами, «зовсім інший».

«Він – айтішник. В нього немає ні краплі мого лідерського характеру, але він дуже добра людина, яка воює зараз на своєму фронті», – пояснила вона.

Міністерка розповіла, що рідні поважають її за те, що вона робить. Однак їй все ж бракує обіймів близьких. Водночас Верещук озвучила свою позицію кар’єристки ще коли її син був маленьким.

«Я йому ще колись в дитинстві сказала: «Олег, ти маєш зрозуміти, що я завжди робитиму кар’єру, допомагатиму іншим, адже в мене багато соціальної енергії. Домовмося: я допомагатиму всім діткам, а ти вже сам даватимеш собі раду». Він це все зрозумів, і зараз у мене немає дилеми… я ще ні разу не була вдома і чоловік теж. Перші дні син взагалі жив сам, а потім поїхав до родичів», – розповіла вона.

Нагадаємо, раніше перша леді Олена Зеленська розповіла, чому не бачиться з чоловіком, а також пригадала, як дізналася про війну.