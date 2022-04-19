Марина Порошенко пояснила, чому під час війни не покинула Київ

Пропозиції виїхати у безпечніше місце депутатка Київради почала отримувати вже у перший день війни

Депутатка Київради та дружина п'ятого президента України Марина Порошенка з першого дня війни прийняла рішення залишитися в Києві. Що її до цього спонукало, депутатка розповіла в інтерв'ю «Буквам».

Марина Порошенко зазначила, що вже 24 лютого їй пропонували виїхати з Києва та з України.

«Я відхиляла. Я в тому віці, коли можу самостійно приймати рішення та нести за нього відповідальність. Я залишилася вдома, у Києві, бо відчуваю, що я тут потрібна. Можу бути корисною і зробити багато речей, які б я собі не пробачила, якби не зробила їх», − сказала Порошенко.

Депутатка Київради також зазначила, що її життя не дорожче за життя будь-якого іншого українця.

Крім того, Марина Порошенко закликала не засуджувати жінок з дітьми, які виїхали з країни. Так само як і не звинувачувати тих українок, які залишилися вдома.

«Немає однозначної відповіді. Жінки є такими ж абсолютно рівноправними членами нашого суспільства, вони мають вирішувати для себе самі. Водночас ми розуміємо, що жінки відповідальні за майбутнє нашої країни – за дітей»,– сказала дружина п'ятого президента України.

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