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    Марина Порошенко пояснила, чому під час війни не покинула Київ

    Попри пропозиції виїхати, Марина Порошенко залишилася у Києві - Марина Порошенко пояснила, чому під час війни не покинула Київ
    Попри пропозиції виїхати, Марина Порошенко залишилася у Києві
    фото: Букви

    Пропозиції виїхати у безпечніше місце депутатка Київради почала отримувати вже у перший день війни

    Депутатка Київради та дружина п'ятого президента України Марина Порошенка з першого дня війни прийняла рішення залишитися в Києві. Що її до цього спонукало, депутатка розповіла в інтерв'ю «Буквам».

    Марина Порошенко зазначила, що вже 24 лютого їй пропонували виїхати з Києва та з України.

    «Я відхиляла. Я в тому віці, коли можу самостійно приймати рішення та нести за нього відповідальність. Я залишилася вдома, у Києві, бо відчуваю, що я тут потрібна. Можу бути корисною і зробити багато речей, які б я собі не пробачила, якби не зробила їх», − сказала Порошенко.

    Депутатка Київради також зазначила, що її життя не дорожче за життя будь-якого іншого українця.

    Крім того, Марина Порошенко закликала не засуджувати жінок з дітьми, які виїхали з країни. Так само як і не звинувачувати тих українок, які залишилися вдома.

    «Немає однозначної відповіді. Жінки є такими ж абсолютно рівноправними членами нашого суспільства, вони мають вирішувати для себе самі. Водночас ми розуміємо, що жінки відповідальні за майбутнє нашої країни – за дітей»,– сказала дружина п'ятого президента України.

    Нагадаємо, раніше перша леді України Олена Зеленська розповіла, чому росіяни перетворюються на маньяків.

    Вона зауважила, що головну роль у цьому становленні відіграє зневажливе вставлення до будь-якої людини в Росії.

    Теги: росія війна Марина Порошенко
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    Марина Порошенко пояснила, чому під час війни не покинула Київ