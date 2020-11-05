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    Верховна Рада може завтра призначити двох суддів Конституційного суду

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    У списку кандидатів на посаду судді зазначені шість осіб - Верховна Рада може завтра призначити двох суддів Конституційного суду
    У списку кандидатів на посаду судді зазначені шість осіб

    Один з кандидатів на посаду судді оприлюднив запрошення на засідання парламенту 6 листопада

    Верховна Рада на засіданні в п'ятницю, 6 листопада, може призначити двох суддів Конституційного Суду України. Про це повідомив один із кандидатів на посаду судді Руслан Сидорович у соцмережі Facebook.

    «Врешті парламент прийняв відповідальне рішення заповнити існуючі дві вакансії в Конституційному суді України», – написав Сидорович.

    Він оприлюднив запрошення на засідання Верховної Ради.

    «Запрошуємо вас взяти участь у засіданні Верховної Ради України 6 листопада 2020 року, на якому буде розглянуто питання щодо призначення на посаду судді Конституційного суду України», – йдеться в тексті документа, підписаного головою комітету з питань правової політики Андрієм Костіним.

    У списку кандидатів на посаду судді зазначені шість осіб: Ольга Боднар-Петровська, Наталія Денисенко, Віктор Кичун, Юрій Павленко, Руслан Сидоровича та Микола Сірий.

    Співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко повідомила, що Разумков підтвердив проведення конкурсу на посаду суддів Конституційного суду.

    «Тільки-но поставила запитання голові Верховної Ради Разумкову і керівнику профільного правового комітету, чи правда, що завтра, без створення прозорої комісії і «роботи над помилками», відбудеться голосування за двох суддів КС. Відповідь Разумкова: «Усі конкурси пройшли давно», –  написала Геращенко в соцмережі Facebook.

    Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль стверджує, що ситуація з Конституційним судом не вплине на співпрацю з МВФ

    Як повідомляв «Главком», президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнавши його рішення про е-декларування «нікчемним».

    Голова Конституційного суду Олександр Тупицький вважає, що законопроєкт президента Володимира Зеленського з пропозицією розпуску суду має ознаки конституційного перевороту.

    Конституційний суд прийняв скандальне рішення 27 жовтня, після чого НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій.

    У Конституційному суді пояснили, що скасували електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску органів виконавчої влади.

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