Депутати вирішили 2-4 жовтня зібратися в Раді
23-27 вересня нардепи працюють із виборцями
Народні депутати скоригували календарний план сесії.
За внесення змін до календарного плану проголосував 231 народний депутат на пленарному засіданні Верховної Ради в п'ятницю.
Згідно з попередньою версією календарного плану, з 23 вересня до 4 жовтня має бути перерва в пленарних засіданнях. Планувалося, що народні депутати в цей час працюватимуть із виборцями та в комітетах.
Але, згідно з прийнятими змінами до календарного плану, 2-4 жовтня парламент працюватиме в режимі пленарних засідань. А тиждень із 7 до 11 жовтня буде не пленарним, як планувалося раніше, а присвячений роботі в комітетах, комісіях і фракціях.
23-27 вересня нардепи працюють із виборцями.
До слова, 20 вересня нардепи обрали керівника Апарату Верховної Ради.
Джерело: Інтерфакс-Україна