Депутати вирішили 2-4 жовтня зібратися в Раді



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23-27 вересня нардепи працюють із виборцями

Народні депутати скоригували календарний план сесії.

За внесення змін до календарного плану проголосував 231 народний депутат на пленарному засіданні Верховної Ради в п'ятницю.

Згідно з попередньою версією календарного плану, з 23 вересня до 4 жовтня має бути перерва в пленарних засіданнях. Планувалося, що народні депутати в цей час працюватимуть із виборцями та в комітетах.

Але, згідно з прийнятими змінами до календарного плану, 2-4 жовтня парламент працюватиме в режимі пленарних засідань. А тиждень із 7 до 11 жовтня буде не пленарним, як планувалося раніше, а присвячений роботі в комітетах, комісіях і фракціях.

23-27 вересня нардепи працюють із виборцями.

До слова, 20 вересня нардепи обрали керівника Апарату Верховної Ради.

Джерело: Інтерфакс-Україна