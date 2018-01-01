МЗС Угорщини заперечує наявність домовленостей з Україною щодо мовного закону

Будапешт чекає досягнення згоди з усіх питань освітнього закону між українською владою і угорцями Закарпаття

У Міністерстві закордонних справ Угорщини заперечують, що під час двосторонніх політичних консультацій в Ужгороді з заступником міністра закордонних справ України Василем Боднарем сторонам вдалося досягти домовленостей щодо закону України «Про освіту». Про це повідомляється на сайті уряду Угорщини. «Не було укладено жодного



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прапори Угорщини та України

Будапешт чекає досягнення згоди з усіх питань освітнього закону між українською владою і угорцями Закарпаття

У Міністерстві закордонних справ Угорщини заперечують, що під час двосторонніх політичних консультацій в Ужгороді з заступником міністра закордонних справ України Василем Боднарем сторонам вдалося досягти домовленостей щодо закону України «Про освіту».

Про це повідомляється на сайті уряду Угорщини.

«Не було укладено жодного договору, Україна продовжує не виконувати рекомендації Венеціанської комісії», - заявив представник МЗС Угорщини Тамаш Менцер.

Менцер зазначив, що «позиція угорського уряду не змінилася»: Україна не може почати реалізацію закону про освіту, поки не узгодить всі питання з національними меншинами, у тому числі з Закарпатськими угорцями.

«Поки рано говорити про зміну позиції офіційного Будапешта, згідно з якою Угорщина блокує міжнародні ініціативи України до того моменту, поки не буде досягнуто згоди з усіх питань освітнього закону між українською владою і угорцями Закарпаття», - додав Менцер.

Нагадаємо, 7 лютого у МЗС України повідомили про узгодження ключових питань з представниками Угорщини, в тому числі і шляхів врегулювання мовного питання.

Як відомо, міністр освіти і науки України Лілія Гриневич повідомила, що Міносвіти вирішило відкласти мовний закон на п’ять років.

Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада ухвалила новий закон «Про освіту». 25 вересня президент Петро Порошенко підписав закон про освіту, він набув чинності.

Низка країн, зокрема Угорщина і Румунія, заявили про «дискримінаційність» українського закону про освіту.

8 грудня Венеціанська комісія прийняла рішення щодо положень нового закону України «Про освіту» стосовно викладання державною мовою, мовою меншин та іншими мовами.

Читайте також: Закон про освіту. Венеційська комісія погодилася з вимогами Лариси Ніцой?