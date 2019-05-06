Верховний суд Іспанії дозволив Пучдемону балотуватися в Європарламент



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Раніше Центральна виборча комісія Іспанії відмовила колишньому главі уряду Каталонії Карлесу Пучдемону у праві балотуватися на виборах до Європарламенту

Карлес Пучдемон із жовтня 2017 року перебуває в еміграції в Брюсселі

Верховний суд Іспанії дозволив Карлесу Пучдемону брати участь в якості кандидата в виборах до Європейського парламенту, які відбудуться 23-26 травня, пише ресурс EU Observer.

Раніше Центральна виборча комісія Іспанії відмовила опальному каталонському політику в такому праві.

Карлес Пучдемон із жовтня 2017 року перебуває в еміграції в Брюсселі після невдалої спроби проголосити незалежність Каталонії.

На думку іспанського Верховного суду, немає жодних юридичних причин для позбавлення Пучдемона і двох його соратників в фундаментальному праві бути обраним, незважаючи на те, що вони проживають за кордоном.

Раніше повідомлялося, що Центральна виборча комісія Іспанії відмовила колишньому главі уряду Каталонії Карлесу Пучдемону у праві балотуватися на виборах до Європарламенту. Такі самі рішення ЦВК прийняла стосовно колишніх радників уряду Пучдемона - Антоні Комина і Клари Понсаті.

Причина відмови пов'язана з тим, що вони не перебувають на території Іспанії, ховаючись від іспанського правосуддя після того, як 27 жовтня 2017 року підтримали одностороннє проголошення незалежності Каталонії.