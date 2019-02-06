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    Верховний Суд наступного тижня вирішить, де розглядатиметься справа Савченко-Рубана

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    Володимир Рубан та Надія Савченко у суді - Верховний Суд наступного тижня вирішить, де розглядатиметься справа Савченко-Рубана
    Володимир Рубан та Надія Савченко у суді

    Захист Савченко та Рубана клопоче про те, щоб справу розглядали у Печерському районному суді Києва

    Верховний Суд України 11 лютого розгляне питання про визначення підсудності справи народного депутата України Надії Савченко і колишнього керівника Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана.

    Як повідомили агентству «Інтерфакс-Україна» адвокати Савченко і Рубана, засідання призначено на 14:00 11 лютого.

    4 лютого його було відкладено через самовідвід одного з членів колегії суддів.

    При цьому на 6 лютого в Слов'янському суді вже призначено перше підготовче засідання у справі Савченко і Рубана.

    У свою чергу захист підсудних клопоче про те, щоб цю справу розглядали у Печерському районному суді Києва.

    На початку лютого генпрокурор України заявив, що справу Савченко–Рубана слухатимуть у Чернігові.

    Раніше повідомлялося, що справу народного депутата України Надії Савченко та екс-керівника Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана передали в Слов'янський міськрайонний суд Донецької області.

    Напередодні, 29 січня, була визначена колегія суддів на чолі з Сергієм Проніним, які розглядають справу.

    Раніше суд зобов'язав Савченко та Рубана ознайомитися з матеріалами справи до 20 січня

    Генеральний прокурор України Юрій Луценко 2 серпня 2018 року заявив, що під час слідства у справі народного депутата Надії Савченко і керівника Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана, яке вже завершено, зібрано всі необхідні докази, які підтверджують версію про підготовку масштабного теракту в центрі Києва.

    8 березня минулого року правоохоронці затримали Рубана під час його спроби потрапити в Україну з так званої «ДНР». 

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