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    Верховний суд переніс розгляд справи Саакашвілі проти Порошенка

    Адвокати Саакашвілі попросили більше часу
    Касаційний адміністративний суд прийняв рішення перенести розгляд позову екс-голови Одеської ОДА і екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі до президента України Петра Порошенка щодо позбавлення громадянства на 16 лютого. Таке рішення оголосила головуючий суддя Раїса Ханіна. «Оголошена перерва до 16 лютого на 10:00», - повідомила
    • Сьогодні, 14:36
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    Адвокати Саакашвілі попросили більше часу

    Касаційний адміністративний суд прийняв рішення перенести розгляд позову екс-голови Одеської ОДА і екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі до президента України Петра Порошенка щодо позбавлення громадянства на 16 лютого.

    Таке рішення оголосила головуючий суддя Раїса Ханіна. «Оголошена перерва до 16 лютого на 10:00», - повідомила Ханіна.

    Таким чином, суд задовольнив клопотання захисту Саакашвілі щодо перенесення засідання з метою вивчення документів, що стосуються визначення складу колегії суду.

    «Важливе клопотання щодо встановлення повноважень суду. Зі свого боку ми б хотіли все ж таки отримати і вивчити протокол авторозподілу і просимо задовольнити клопотання про перенесення засідання», - заявив адвокат Саакашвілі Руслан Чорнолуцький.

    Нагадаємо, 29 січня, Верховний суд України розпочав розгляд позову колишнього президента Грузії і екс-губернатора Одеської області Михайла Саакашвілі до президента України Петра Порошенка щодо позбавлення українського громадянства.

    Джерело: Укрінформ

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