Верховний суд переніс розгляд справи Саакашвілі проти Порошенка

Адвокати Саакашвілі попросили більше часу

Касаційний адміністративний суд прийняв рішення перенести розгляд позову екс-голови Одеської ОДА і екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі до президента України Петра Порошенка щодо позбавлення громадянства на 16 лютого. Таке рішення оголосила головуючий суддя Раїса Ханіна. «Оголошена перерва до 16 лютого на 10:00», - повідомила