Верховний суд розглядає позов Саакашвілі до Порошенка

Саакашвілі просить суд визнати указ глави держави про позбавлення його громадянства незаконним і скасувати

Сьогодні, 29 січня, Верховний суд України розпочинає розгляд позову колишнього президента Грузії і екс-губернатора Одеської області Михайла Саакашвілі до президента України Петра Порошенка щодо позбавлення українського громадянства. Справу розглядає Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду. Саакашвілі просить суд визнати указ



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Саакашвілі просить суд визнати указ глави держави про позбавлення його громадянства незаконним і скасувати

Сьогодні, 29 січня, Верховний суд України розпочинає розгляд позову колишнього президента Грузії і екс-губернатора Одеської області Михайла Саакашвілі до президента України Петра Порошенка щодо позбавлення українського громадянства.

Справу розглядає Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду.

Саакашвілі просить суд визнати указ глави держави про позбавлення його громадянства незаконним і скасувати.

Як повідомлялося, 26 липня 2017 року президент Петро Порошенко позбавив українського громадянства екс-президента Грузії та колишнього голову Одеської ОДА Михайла Саакашвілі.

10 вересня Саакашвілі перетнув польсько-український кордон в оточенні своїх прибічників. 25 жовтня Саакашвілі заявив, що отримав документи від Адміністрації президента про позбавлення його громадянства та планує оскаржити це рішення у суді.

1 листопада Управління ДМС в Київській області ухвалило рішення «Про відмову Саакашвілі в оформленні документів для вирішення питання про визнання особою, яка потребує додаткового захисту».

Саакашвілі звернувся з позовом до суду, в якому просить визнати протиправною та незаконною бездіяльність ДМСУ щодо розгляду скарги на рішення про відмову в оформленні документів для вирішення питання про визнання його біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.

Нагадаємо також, що 26 січня Апеляційний суд Києва відправив під нічний домашній арешт Михайла Саакашвілі.

Михайла Саакашвілі підозрюють у сприянні учасникам злочинних організацій та приховуванні їх злочинної діяльності. Крім того, за даними слідства, його діяльність фінансувала оточення колишнього президента України Віктора Януковича.

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