Верховний суд: справу Савченко-Рубана мають розглядати київські суди, а не суди інших областей



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Володимир Рубан і Надія Савченко перебувають під вартою з березня

Солом'янський райсуд Києва відмовився розглядати резонансну справу, бо не вистачає суддів

Касаційний кримінальний суд Верховного суду відмовив у відкритті провадження за поданням голови Київського апеляційного суду щодо вирішення питання про направлення кримінального провадження щодо обвинувачення нардепа Надії Савченко і екс-керівника Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана до судів інших областей.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу суду від 1 квітня.

У поданні голови Київського апеляційного суду, яке отримав Верховний суд, сказано, що Солом'янський районний суд Києва після задоволення відводів, заявлених сторонами у кримінальному провадженні, не може здійснити розподіл судової справи та визначити склад суду, оскільки не вистачає потрібної кількості суддів для розгляду вказаної справи.

Натомість київський апеляційний суд пропонував передати справу Савченко-Рубана до апеляційних судів, на території яких обвинувачені вчиняли кримінальні правопорушення (Донецька, Хмельницька області та місто Київ).

Водночас Верховний суд нагадав, що 25 лютого 2019 року задовольнив подання Чернігівського апеляційного суду та частково задовольнив клопотання захисників обвинувачених і направив справу з Чернігівського районного суду до Солом'янського районного суду Києва.

«Приймаючи таке рішення, Верховний суд виходив з того, що досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні закінчено Головним слідчим Управлінням Служби безпеки України, що розташоване на вул. Володимирській, 33, тобто в межах територіальної юрисдикції Шевченківського районного суду Києва. Разом із тим Верховним судом була врахована інформація, надана Шевченківським районним судом м. Києва, про те, що лише двоє суддів цього суду, які на наразі здійснюють судочинство і мають спеціалізацію з розгляду кримінальних справ, а отже, його розгляд цим місцевим судом із дотриманням забезпечити неможливо. Тому Верховний суд з’ясував, що найбільш територіально наближеним до Шевченківського районного суду Києва є Солом'янський районний суд м. Києва, керуючись положеннями ч. 13 ст. 31 КПК направив вказане кримінальне провадження саме на розгляд цього суду», - сказано в ухвалі.

Верховний суд додав, що всі питання, які виникають щодо неможливості здійснення судового розгляду, повинні вирішуватися Київським апеляційним судом.

Раніше колегія суддів Солом'янського районного суду Києва задовольнила відвід суддів у кримінальному провадженні стосовно Савченко і Рубана.

Як відомо, Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що під час слідства у справі Савченко і Рубана зібрано всі необхідні докази, які підтверджують версію про підготовку масштабного теракту в центрі Києва.

Нагадаємо, що Савченко затримали 22 березня 2018 року у Верховній Раді після того, як парламент зняв із неї недоторканність. Нардепу інкримінують вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.

З того часу Савченко утримується у СІЗО.