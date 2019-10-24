Верховний Суд відмовився поновити Шокіна на посаді генпрокурора



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Віктор Шокін мав намір повернутися на посаду генерального прокурора через Верховний Суд

П'ятий президент Петро Порошенко звільнив Шокіна у квітні 2016 року

Верхований Суд відмовив Віктору Шокіну в поновленні на посаді генерального прокурора. Про це повідомили у пресслужбі суду.

Шокін вимагав визнати незаконним рішення п'ятого президента України Петра Порошенка про його звільнення.

«Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду відмовив у задоволенні заяви про перегляд за нововиявленими обставинами ухвали Вищого адміністративного суду України від 20 квітня 2017 року у справі № 800/98/17, якою позивачу було відмовлено у задоволенні клопотання про поновлення строку звернення до адміністративного суду з позовом до президента України Петра Порошенка, Верховної ради України», - повідомили у Верховному суді.

У той же час повідомляється, що Шокін просить Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнати незаконним його звільнення з посади Генпрокурора. Позов був поданий ще 25 жовтня 2017 року. Відповідачем є держава Україна.

Справа в ЄСПЛ перебуває на стадії комунікації. При цьому в листі не зазначено, яку компенсацію від України вимагає Шокін.

2 вересня Шокін через свого представника звернувся до Верховного Суду із заявою про перегляд за нововиявленими обставинами постанови Вищого адміністративного суду, який відмовився розглядати його позов про поновлення на посаді.

6 вересня Верховний Суд відкрив провадження за позовом Шокіна до президента, Верховної Ради про визнання незаконними і скасування рішень про його звільнення.

Як повідомлялося, у 2017 році Шокін подав позов до Вищого адміністративного суду про поновлення на посаді у зв'язку з отриманням інформації про підкуп депутатів Верховної Ради, які голосували за схвалення звільнення його з посади.

29 березня 2016 року Верховна Рада схвалила звільнення Шокіна, 3 квітня 2016 року президент Петро Порошенко звільнив Шокіна.