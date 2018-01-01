Верховний суд зупинив справу щодо українського громадянства Саакашвілі

За інформацією суду, позивач подав клопотання про відвід усій колегії суддів, у якому висловив сумніви щодо законності формування складу суду

Колегія суддів Касаційного адміністративного суду Верховного Суду зупинила провадження у справі за позовом екс-президента Грузії та екс-голови Одеської ОДА Михайла Саакашвілі до президента України щодо оскарження указу про припинення його громадянства до розгляду клопотання позивача щодо відводу колегії суддів, повідомляє Верховний Суд у Facebook.



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Михайло Саакашвілі отримав паспорт громадянина України в травні 2015 року

За інформацією суду, позивач подав клопотання про відвід усій колегії суддів, у якому висловив сумніви щодо законності формування складу суду

Колегія суддів Касаційного адміністративного суду Верховного Суду зупинила провадження у справі за позовом екс-президента Грузії та екс-голови Одеської ОДА Михайла Саакашвілі до президента України щодо оскарження указу про припинення його громадянства до розгляду клопотання позивача щодо відводу колегії суддів, повідомляє Верховний Суд у Facebook.

«Сьогодні, 16 лютого 2018 року, Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду зупинив провадження у справі за позовом Михайла Саакашвілі до Президента України щодо оскарження Указу про припинення його громадянства України до розгляду клопотання позивача стосовно відводу колегії суддів», — йдеться у повідомленні.

За інформацією суду, позивач подав клопотання про відвід усій колегії суддів, у якому висловив сумніви щодо законності формування складу суду.

У суді зазначили, що колегія суддів вирішила передати це клопотання на розгляд до іншого судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, який не входить до складу цієї колегії. Суддю буде визначено у відповідності до вимог статті 31 Кодексу адміністративного судочинства України автоматизованою системою діловодства суду. Такі правила встановлені частиною четвертою статті 40 КАС України.

Нагадаємо в липні 2017 року президент України Петро Порошенко позбавив українського громадянства Михайла Саакашвілі.

У травні 2015 року колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі отримав громадянство України.

14 лютого цього року Саакашвілі отримав у Нідерландах посвідчення.