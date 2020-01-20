Верланов: Податкова посилює боротьбу з контрафактом



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Голова Державної податкової служби Сергій Верланов Фото: пресслужба ДПС України

Голова Державної податкової служби Сергій Верланов наголосив, що детінізація ринку підакцизних товарів – один з головних викликів для нової податкової

Державна податкова служба у співробітництві з правоохоронними органами та місцевою владою посилює боротьбу з незаконним обігом підакцизних товарів. Так, якщо у 2018 році з порушників правил обігу до бюджету стягнули 197,6 млн грн, то за підсумками минулого року – 290,5 млн грн, тобто на 92,9 млн грн більше. Про це інформує пресслужба ДПС України.

Зокрема, у 2019 році за провадження безліцензійної діяльності загальна сума виписаних штрафів склала 182,3 млн грн. Також податкова нарахувала 22,39 млн грн штрафів за зберігання, транспортування, реалізацію фальсифікованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого зразка або з підробленими марками акцизного податку.

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«Разом з правоохоронними органами, органами місцевої влади ми вже почали наводити лад і на ринку пального, і в сфері обігу алкоголю і тютюну. І це дуже важливо не тільки з точки зору бюджетних інтересів. Адже ті, хто працюють поза законом і поза правилами, торгують контрафактом, не тільки обкрадають бюджет, а й нехтують нашим здоров’ям і здоров’ям наших дітей», - заявив голова Державної податкової служби Сергій Верланов.

«Детінізація ринку підакцизних товарів – один з головних викликів для нової податкової», - наголосив очільник податкової.

Крім того, згідно з повідомленням, у минулому році податківці оштрафували на 35,28 млн грн порушників за торгівлю алкогольними напоями за цінами, нижчими за встановлені мінімальні оптово-відпускні або роздрібні ціни (3239 встановлених випадків порушень).

Також у податковій зазначили, що за неповний місяць цього року було встановлено 923 випадки порушення законодавства у частині продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів особам, які не досягли 18 років.

Нагадаємо, з 13 грудня 2019 року по 8 січня 2020 року ДПС стягнула майже 100 млн грн штрафів з фізичних та юридичних осіб, причетних до незаконного продажу, зберігання та виготовлення пального.