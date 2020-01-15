Жодних обшуків у голови податкової Верланова не проводиться, - ДПС



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Голова Державної податкової служби Сергій Верланов

Наразі в Державній податковій службі проходять планові слідчі дії у повному співробітництві із керівництвом СБУ

Жодних обшуків у голови Державної податкової служби Сергія Верланова або інших керівників підрозділів Центрального апарату ДПС не проводиться. Станом на зараз у приміщенні ДПС на Львівській площі у Києві проходять планові слідчі дії у повному співробітництві із керівництвом СБУ.

Про це інформує пресслужба ДПС України.

«Наразі у Державній податковій службі проходять планові слідчі дії у повному співробітництві із керівництвом СБУ. Жодних обшуків у Голови ДПС Сергія Верланова або інших керівників підрозділів не проводиться», - йдеться у повідомленні.