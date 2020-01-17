Колишня очільниця одеської податкової провела добу за гратами і вийшла із СІЗО



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Наталія Чеботарьова провела за гратами менше доби

Чеботарьова вийшла на свободу під заставу 904 тисяч грн

Відсторонена в.о. начальника Головного управління Державної податкової служби в Одеській області Наталя Чеботарьова, якій Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, вийшла на свободу під заставу 904 тисячі гривень.

Про це повідомила начальник відділу комунікацій Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис, пише Укрінформ.

«Сьогодні за Чеботарьову внесено заставу в 904 тисячі гривень, визначену Вищим антикорупційним судом як альтернативу тримання під вартою. Їй видана відповідна довідка, і вона вийшла з СІЗО», - сказала Чемерис.

Між тим, слідство у кримінальному провадженні за фактом пропозиції і дачі хабара підозрюваною Чеботарьовою триває. Встановлюються інші особи, причетні до вчинення злочину.

13 січня детективи НАБУ оголосили підозру в хабарництві в.о. керівника Головного управління Державної податкової служби Одеської області.

16 січня Вищий антикорупційний суд обрав викритій на хабарі колишній виконувачці обов’язків начальника Головного управління Державної податкової служби Одеської області запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у 904 тис. грн.

За даними слідства, в.о. начальника ГУ ДПС разом зі своїм заступником запропонувала керівнику структурного підрозділу прокуратури цього ж регіону щомісячно надавати неправомірну вигоду у 25 тис. дол. У відповідь той мав не перешкоджати протиправній діяльності співробітників ДПС, пов’язаній із отриманням неправомірної вигоди від підприємців, та не притягувати податківців до відповідальності, зокрема кримінальної.

Голова ДПС Сергій Верланов відсторонив усе керівництво ДПС в Одеській області від виконання обов’язків.