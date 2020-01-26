Зеленський зустрінеться з президентом Польщі у рамках робочого візиту
Президент візьме участь у пам’ятних заходах, які відбудуться в Освенцимі
Президент України Володимир Зеленський перебуватиме 26-27 січня з робочим візитом у Республіці Польща, де візьме участь у ряді заходів.
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Відомо, що глава держави зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою.
«26-27 січня Президент України Володимир Зеленський перебуватиме з робочим візитом у Республіці Польща з метою участі в пам’ятних заходах, які відбудуться у м. Освенцимі в 75-ту річницю звільнення концтабору Аушвіц-Біркенау. Програмою візиту також передбачена зустріч з Президентом Польщі Анджеєм Дудою», – говориться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща вимагає у Росії компенсацію за збитки у Другій світовій війні.