Зеленський зустрінеться з президентом Польщі у рамках робочого візиту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент візьме участь у пам’ятних заходах, які відбудуться в Освенцимі

Президент України Володимир Зеленський перебуватиме 26-27 січня з робочим візитом у Республіці Польща, де візьме участь у ряді заходів.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Відомо, що глава держави зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Також Зеленський братиме участь в пам’ятних заходах, які відбудуться у місті Освенцимі в 75-ту річницю звільнення концтабору Аушвіц-Біркенау.

«26-27 січня Президент України Володимир Зеленський перебуватиме з робочим візитом у Республіці Польща з метою участі в пам’ятних заходах, які відбудуться у м. Освенцимі в 75-ту річницю звільнення концтабору Аушвіц-Біркенау. Програмою візиту також передбачена зустріч з Президентом Польщі Анджеєм Дудою», – говориться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща вимагає у Росії компенсацію за збитки у Другій світовій війні.