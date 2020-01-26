  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Зеленський зустрінеться з президентом Польщі у рамках робочого візиту

    • Розсилка
    Зеленський зустрінеться з президентом Польщі у рамках робочого візиту

    Президент візьме участь у пам’ятних заходах, які відбудуться в Освенцимі

    Президент України Володимир Зеленський перебуватиме 26-27 січня з робочим візитом у Республіці Польща, де візьме участь у ряді заходів.

    Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

    Відомо, що глава держави зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

    Також Зеленський братиме участь в пам’ятних заходах, які відбудуться у місті Освенцимі в 75-ту річницю звільнення концтабору Аушвіц-Біркенау.

    «26-27 січня Президент України Володимир Зеленський перебуватиме з робочим візитом у Республіці Польща з метою участі в пам’ятних заходах, які відбудуться у м. Освенцимі в 75-ту річницю звільнення концтабору Аушвіц-Біркенау. Програмою візиту також передбачена зустріч з Президентом Польщі Анджеєм Дудою», – говориться у повідомленні.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща вимагає у Росії компенсацію за збитки у Другій світовій війні.

    Читайте також: Дуда пояснив свою відсутність у Єрусалимі: Це мій протест проти абсурдної ситуації
    Польща Володимир Зеленський президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ