ЦВК визнала весільного фотографа та мера Мелітополя обраними депутатами



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Фотограф Сергій Штепа випередив керівника «Мотор Січі» В’ячеслава Богуслаєва на 11%

Фотограф Сергій Штепа переміг в окрузі №77, мер Мелітополя Сергій Мінько – в окрузі №80

Центральна виборча комісія 1 серпня продовжила прийняття протоколів ОВК про підсумки голосування з поміткою «Уточнений» та визнала обраними двох народних депутатів. Всього визнано обраними 136 депутатів.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

«На підставі оригіналів протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування Комісія встановила результати позачергових виборів народних депутатів у двох ОВО, визнавши обраними народними депутатами Штепу С.С. – в ОВО №77, Мінька С.А. – в ОВО №80», - говориться у повідомленні.

Також зазначається, що ЦВК прийняла з поміткою «Уточнений» протоколи ОВК про підсумки голосування в одномандатних виборчих округах №121, №127.

Нагадаємо, новообраний депутат від «Слуги народу» Сергій Штепа пояснив свою перемогу на позачергових виборах в одномандатному окрузі №77 (Запоріжжя) тим, що «у суспільства був запит на оновлення влади». Як відомо, Штепа випередив керівника «Мотор Січі» В’ячеслава Богуслаєва на 11%.

Додамо, що округ №80 на Запоріжжі був проблемним, де спостерігалася недоброчесна конкуренція з боку двох кандидатів: Є.Балицького та С.Мінька.

За даними КВУ, Балицького звинувачували у використанні технології підкупу виборців та використанні на ці потреби коштів із депутатського фонду. Натомість Мінька (чинний мер Мелітополя) - у використанні адміністративного ресурсу на виборах. В окрузі була присутня значна кількість матеріалів без вихідних даних, а також регулярно поширювалася нова хвиля матеріалів чорного PR.

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