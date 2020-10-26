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    Вибори мера Полтави: три кандидати лідирують з незначним відривом

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    У Полтаві на виборах лідирує колишній мер Олександр Мамай - Вибори мера Полтави: три кандидати лідирують з незначним відривом
    У Полтаві на виборах лідирує колишній мер Олександр Мамай

    Згідно з результатами опитування, за Мамая (партія «За майбутнє») проголосували 21,8% респондентів

    У Полтаві на виборах міського голови лідирує колишній мер Олександр Мамай, «слуга народу» Сергій Іващенко та лідер партії «Рідне місто» Олександр Удовиченко. Двоє з них пройдуть у другий тур, свідчать результати опитування місцевого видання «Полтавщина».

    Згідно з результатами опитування, за Мамая (партія «За майбутнє») проголосували 21,8% читачів сайту. На другому місці - представник «Слуги народу» Сергій Іващенко, за нього проголосували 19,5%, за представника партії «Рідне місто» Олександра Удовіченка проголосували — 18,4%, за представника ВО «Свобода» Юрія Бублика — 10%.

    На пост мера міста також балотувався в.о. міського голови Полтави Олександр Шамота, однак він отримав невисоку підтримку у 2,5%.

    На виборах до міськради найбільшу підтримку мають:

    • Слуга народу — 18,3%
    • Європейська солідарність — 15,7%
    • Рідне місто — 13,8%
    • За майбутнє - 13,6%
    • Довіра — 5,8%
    • Опозиційна платформа — За життя — 5,4%

    Решта політсил не долають 5-відсотковий бар'єр.

    В опитуванні взяли участь 2384 особи.

    У неділю, 25 жовтня, в Україні відбулися місцеві вибори — вперше за правилами нового Виборчого кодексу. Українські виборці обирали кандидатів у депутати міських, районних, обласних рад, а також мерів своїх міст, голів сільських і селищних рад.

    За даними ЦВК, явка на момент закриття виборчих дільниць склала 36,88%. Наразі підрахунок голосів триває. За даними «Опори» другий тур місцевих виборів відбудеться в більшості великих міст.

     

    Полтава вибори партії мер
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