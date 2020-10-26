Вибори мера Полтави: три кандидати лідирують з незначним відривом
Згідно з результатами опитування, за Мамая (партія «За майбутнє») проголосували 21,8% респондентів
У Полтаві на виборах міського голови лідирує колишній мер Олександр Мамай, «слуга народу» Сергій Іващенко та лідер партії «Рідне місто» Олександр Удовиченко. Двоє з них пройдуть у другий тур, свідчать результати опитування місцевого видання «Полтавщина».
Згідно з результатами опитування, за Мамая (партія «За майбутнє») проголосували 21,8% читачів сайту. На другому місці - представник «Слуги народу» Сергій Іващенко, за нього проголосували 19,5%, за представника партії «Рідне місто» Олександра Удовіченка проголосували — 18,4%, за представника ВО «Свобода» Юрія Бублика — 10%.
На пост мера міста також балотувався в.о. міського голови Полтави Олександр Шамота, однак він отримав невисоку підтримку у 2,5%.
На виборах до міськради найбільшу підтримку мають:
- Слуга народу — 18,3%
- Європейська солідарність — 15,7%
- Рідне місто — 13,8%
- За майбутнє - 13,6%
- Довіра — 5,8%
- Опозиційна платформа — За життя — 5,4%
Решта політсил не долають 5-відсотковий бар'єр.
В опитуванні взяли участь 2384 особи.
У неділю, 25 жовтня, в Україні відбулися місцеві вибори — вперше за правилами нового Виборчого кодексу. Українські виборці обирали кандидатів у депутати міських, районних, обласних рад, а також мерів своїх міст, голів сільських і селищних рад.
За даними ЦВК, явка на момент закриття виборчих дільниць склала 36,88%. Наразі підрахунок голосів триває. За даними «Опори» другий тур місцевих виборів відбудеться в більшості великих міст.