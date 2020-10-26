  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Євросолідарність» перемагає у чотирьох областях і Києві

    • Розсилка
    Лідер &laquo;Європейської солідарності&raquo; Петро Порошенко прокоментував попередні результати місцнвих виборів - «Євросолідарність» перемагає у чотирьох областях і Києві
    Лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко прокоментував попередні результати місцнвих виборів

    «ЄС» лідирує на виборах у Львівській, Рівненській, Тернопільській, Київській областях та місті Києві

    Партія «Європейська солідарність» перемагає у п’ятьох регіонах України. Про це під час брифінгу у Центральному штабі партії заявив п’ятий президент, лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко.

    Він зазначив, що за підсумками паралельного підрахунку голосів, який проводить партійний штаб, «Євросолідарність» лідирує на виборах у Львівській, Рівненській, Тернопільській, Київській областях та місті Києві.

    Відповідно до паралельного підрахунку голосів, у Львівську обласну раду «ЄС» набирає 30,52%, у Тернопільську – 22,68%, у Рівненську – 18,58%, у Київську – 19,61%.

    У Києві на виборах до міської ради «ЄС» набирає за даними опрацювання 96,57% протоколів 20,29% голосів, і це перший результат по Києву.

    «Ми дуже тішимось, що міський голова Києва Віталій Кличко, якого ми підтримали на початку кампанії і не висували свого кандидата, за останніми підрахунками може перемогти вже в першому турі», – зазначив Порошенко.

    Він також зазначив, що «Європейська солідарність» єдина політична сила, яка буде представлена в усіх обласних центрах України, у тому числі і в Краматорську.

    «Слуги» Зеленського не мають представництва у 3 обласних центрах, ОПЗЖ за даними нашого підрахунку голосів не долає бар’єр e шести обласних радах України. Паротія Зеленського лідирує у 4 областях, ОПЗЖ лідирує у 3 областях і бореться за 4-ту», – повідомив Петро Порошенко.

    «Я хотів би подякувати всім, хто чітко і послідовно своїм голосуванням підтримав політичну силу, яка стоїть на засадах європейської та євроатлантичної інтеграції, яка чітко і послідовно впроваджує реформи, реалізує курс, закладений у Конституції України щодо постійного членства України в ЄС та НАТО», – зазначив Порошенко.

    Порошенко також повідомив, що у Львові, Рівному та Сумах кандидати на посаду міського голови від «Європейської солідарності» виходять до другого туру.

    П’ятий президент зазначив, що «Євросолідарність» буде проводити консультації з іншими проєвропейськими силами щодо спільної підтримки у другому турі демократичних кандидатів.

    Також Порошенко заявив, що попередні результати, які демонструють екзит-поли, свідчать, що українці висловили тотальну недовіру до влади

    Зазначимо, що спостерігачі ОБСЄ похвалили українські місцеві вибори. Експерти відзначили, що вони відбулися в цілому прозоро і спокійно. 

     

    Петро Порошенко ЄС Європейська солідарність НАТО вибори місцева влада партії українці президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies