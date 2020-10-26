«Євросолідарність» перемагає у чотирьох областях і Києві



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Лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко прокоментував попередні результати місцнвих виборів

«ЄС» лідирує на виборах у Львівській, Рівненській, Тернопільській, Київській областях та місті Києві

Партія «Європейська солідарність» перемагає у п’ятьох регіонах України. Про це під час брифінгу у Центральному штабі партії заявив п’ятий президент, лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко.

Він зазначив, що за підсумками паралельного підрахунку голосів, який проводить партійний штаб, «Євросолідарність» лідирує на виборах у Львівській, Рівненській, Тернопільській, Київській областях та місті Києві.

Відповідно до паралельного підрахунку голосів, у Львівську обласну раду «ЄС» набирає 30,52%, у Тернопільську – 22,68%, у Рівненську – 18,58%, у Київську – 19,61%.

У Києві на виборах до міської ради «ЄС» набирає за даними опрацювання 96,57% протоколів 20,29% голосів, і це перший результат по Києву.

«Ми дуже тішимось, що міський голова Києва Віталій Кличко, якого ми підтримали на початку кампанії і не висували свого кандидата, за останніми підрахунками може перемогти вже в першому турі», – зазначив Порошенко.

Він також зазначив, що «Європейська солідарність» єдина політична сила, яка буде представлена в усіх обласних центрах України, у тому числі і в Краматорську.

«Слуги» Зеленського не мають представництва у 3 обласних центрах, ОПЗЖ за даними нашого підрахунку голосів не долає бар’єр e шести обласних радах України. Паротія Зеленського лідирує у 4 областях, ОПЗЖ лідирує у 3 областях і бореться за 4-ту», – повідомив Петро Порошенко.

«Я хотів би подякувати всім, хто чітко і послідовно своїм голосуванням підтримав політичну силу, яка стоїть на засадах європейської та євроатлантичної інтеграції, яка чітко і послідовно впроваджує реформи, реалізує курс, закладений у Конституції України щодо постійного членства України в ЄС та НАТО», – зазначив Порошенко.

Порошенко також повідомив, що у Львові, Рівному та Сумах кандидати на посаду міського голови від «Європейської солідарності» виходять до другого туру.

П’ятий президент зазначив, що «Євросолідарність» буде проводити консультації з іншими проєвропейськими силами щодо спільної підтримки у другому турі демократичних кандидатів.

Також Порошенко заявив, що попередні результати, які демонструють екзит-поли, свідчать, що українці висловили тотальну недовіру до влади.

Зазначимо, що спостерігачі ОБСЄ похвалили українські місцеві вибори. Експерти відзначили, що вони відбулися в цілому прозоро і спокійно.