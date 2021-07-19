Карикатурист висміяв Путіна, якому скрізь мерещаться «іноземні агенти» (фото)

Головного редактора «Проєкту» Романа Баданіна та чотирьох журналістів видання внесено до реєстру «іноземних агентів»

У Росії припинило своє існування видання «Проект», а його головного редактора і трьох журналістів внесли до списку «іноземних агентів». Художник Сергій Йолкін створив нову карикатуру на диктаторський режим Володимира Путіна.

У новій роботі Йолкін зобразив очільника Росії зі списком небажаних організацій, який позирає на палюче сонце з думкою, що така пекельна погода теж є небажаною.

Фото: Сергій Йолкін

Загалом не дивно, що генпрокуратура Росії оголосила «небажаним» видання «Проект», адже об’єктивні розслідування не потрібні в країні, де схвалюють і підтримують пропаганду.

Варто підкреслити, що «Проект» відомий розслідуваннями про корупцію та збагачення перших осіб Росії, про отруєння опозиціонера Олексія Навального, про Російську церкву і Рамзана Кадирова.

Головного редактора «Проекту» Романа Баданіна та чотирьох журналістів видання внесено до реєстру «іноземних агентів». Всього «агентами» визнали вісьмох журналістів. У червні у журналістів видання відбулися обшуки.

Раніше карикатурист Сергій Йолкін показав, що завдяки президенту Росії список цілей «справжнього чоловіка» поповнився.

Також нещодавно художник оперативно відреагував на статтю Путіна, розмістивши в Instagram влучну роботу, де зобразив президента РФ закривавленим художником, який сам пише історію.

Раніше він поглузував з Путіна, показавши, що главу країни-агресорки начебто оточили з усіх боків вороги. Також Сергій Йолкін висміяв страх російського диктатора перед опозиціонером Олексієм Навальним.

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