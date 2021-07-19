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    Карикатурист висміяв Путіна, якому скрізь мерещаться «іноземні агенти» (фото)

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    У новій роботі Йолкін зобразив Путіна зі списком небажаних організацій - Карикатурист висміяв Путіна, якому скрізь мерещаться «іноземні агенти» (фото)
    У новій роботі Йолкін зобразив Путіна зі списком небажаних організацій
    Фото: з відкритих джерел

    Головного редактора «Проєкту» Романа Баданіна та чотирьох журналістів видання внесено до реєстру «іноземних агентів»

    У Росії припинило своє існування видання «Проект», а його головного редактора і трьох журналістів внесли до списку «іноземних агентів». Художник Сергій Йолкін створив нову карикатуру на диктаторський режим Володимира Путіна.

    У новій роботі Йолкін зобразив очільника Росії зі списком небажаних організацій, який позирає на палюче сонце з думкою, що така пекельна погода теж є небажаною.

    Фото: Сергій Йолкін

    Фото: Сергій Йолкін

    Загалом не дивно, що генпрокуратура Росії оголосила «небажаним» видання «Проект», адже об’єктивні розслідування не потрібні в країні, де схвалюють і підтримують пропаганду.

    Варто підкреслити, що «Проект» відомий розслідуваннями про корупцію та збагачення перших осіб Росії, про отруєння опозиціонера Олексія Навального, про Російську церкву і Рамзана Кадирова.

    Головного редактора «Проекту» Романа Баданіна та чотирьох журналістів видання внесено до реєстру «іноземних агентів». Всього «агентами» визнали вісьмох журналістів. У червні у журналістів видання відбулися обшуки.

    Раніше карикатурист Сергій Йолкін показав, що завдяки президенту Росії список цілей «справжнього чоловіка» поповнився.

    Також нещодавно художник оперативно відреагував на статтю Путіна, розмістивши в Instagram влучну роботу, де зобразив президента РФ закривавленим художником, який сам пише історію.

    Раніше він поглузував з Путіна, показавши, що главу країни-агресорки начебто оточили з усіх боків вороги. Також Сергій Йолкін висміяв страх російського диктатора перед опозиціонером Олексієм Навальним.

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    Теги: Росія Путін мистецтво
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    Карикатурист висміяв Путіна, якому скрізь мерещаться «іноземні агенти» (фото)